• Exhortan a defender la democracia y a ejercer los derechos ciudadanos por un México mejor

• Presentan oficialmente la iniciativa ciudadana “Yo Participo 2024”

Mérida, Yuc. 26 de Enero de 2024.- Con una asistencia de más de mil personas, en su mayoría jóvenes universitarios, se llevó al cabo este viernes la presentación oficial de la iniciativa ciudadana “Yo Participo 2024”, con el objetivo de enfatizar la importancia de la participación de la sociedad, de cara al proceso electoral del 2 de junio próximo.

Dicha iniciativa está conformada por diversos sectores de la sociedad civil tales como universidades públicas y privadas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

Patricia Mc Carthy Caballero fue la encargada de dar la bienvenida al foro e invitar a los asistentes a ejercer su derecho y compromiso ciudadano de defender la democracia que tanto trabajo ha costado forjar.

“Hoy somos ciudadanos en riesgo, están desmantelando las instituciones que nos han brindado certeza, están quitando los contrapesos que como sociedad hemos formado para que nuestros sueños y esperanzas de vivir en un mejor país puedan ser realidad”, apuntó en su intervención.

A este foro estaba invitada la periodista Denisse Dresser Guerra, quien tendría a su cargo la Conferencia Magistral, no obstante en enlace vía zoom explicó que por razones de salud de su madre tuvo que cancelar su participación, quedando en su lugar el Senador Emilio Alvarez Icaza.

En el presídium, además de McCarthy Caballero, estuvieron también Emilio Blanco Martínez, presidente de Coparmex y representante del sector empresarial; Jorge Carlos Estrada Avilés, Abogado y Notario Público, fue presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de Laicos de México de 2013 a 2022, actualmente es miembro del Colegio de Abogados de la Arquidiocesis de Yucatán y miembro de la Junta Directiva Internacional de los Caballeros de Colón. Por el sector juvenil, estuvo Ariadna Vela González, así como el Senador Emilio Alvarez Icaza, quien tuvo a su cargo la Conferencia Magistral de la noche.

En su oportunidad, Emilio Blanco Martínez, presidente de Coparmex y representante del sector empresarial rememoró aquel 1976 cuando solo hubo un candidato a la Presidencia de la República, eran los tiempos del autoritarismo y del partido hegemónico. “Eso era inaceptable para un país como México”.

“Como empresario creo en las bondades de la competencia, creo en el trabajo en equipo, es así como funciona, crece y evoluciona un negocio, una industria, y es así como debe de funcionar nuestro país. Es en el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados, en los gobiernos Federal, estatales y municipales, en donde deben surgir los mejores perfiles para asumir la responsabilidad de gobernar”.

La elección del 2 de junio próximo es de vital importancia para nuestro país, están en juego, además de la Presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión, del Senado, varias gubernaturas y presidencias municipales, así que no podemos quedarnos cruzados de brazos y dejar el futuro de México en unas cuantas manos, subrayó Blanco Martínez.

Por su parte, el Abogado Jorge Carlos Estrada Avilés actual miembro de la Junta Directiva Internacional de los Caballeros de Colón, llamó al patriotismo de los mexicanos, en el sentido de que “ser patriota” significa defender nuestra libertad, de elegir, de decidir y de mantener vivos nuestros derechos a ser un país que se rige por la democracia.

“Hay muchas cosas que nos dividen pero hay muchas otras que nos unen, es el momento de sumar esfuerzos, es hora de poner de nuestra parte y que nuestra fe se traduzca en obras”, señaló.

“En este proceso electoral, que es crucial para nuestro futuro, no podemos echarnos para atrás, si nos toca ser funcionarios de casilla, asumamos el compromiso, nos toca votar por lo que no pueden hacerlo, es la hora de los laicos”, subrayó Estrada Avilés.

El sector juvenil, también levantó la voz en este foro a través de Ariadna Vela González, quien destacó la trascendencia de la participación de la juventud en el proceso electoral que se avecina, toda vez que la suma de sus votos será crucial para el destino del país.

“Quizás no vivimos en el México que queremos pero es el mejor que hay y no podemos permitir que nos lo arrebaten, cierto es que la política no es perfecta pero es mucho peor no tenerla porque es lo que nos permite mantener viva la esperanza de una vida democrática”, dijo.

“Hay quienes nos dicen que ya todo está decidido, que nuestro voto no cuenta, que no hay nada qué hacer… Eso es mentira, solo basta con preguntarnos si estamos de acuerdo con los asesinatos, con las desapariciones, con las ejecuciones de periodistas, con el rechazo de las energías renovables… Todos hemos criticado al sistema pero seamos congruentes, salgamos a votar si no estamos conformes con lo que nos están dando como gobierno”.

Las decisiones no están tomadas aún, los jóvenes ni estamos solos ni somos insignificantes, juntos somos imparable hay que transformar el miedo en participación… El futuro del país lo decidimos nosotros, no creo que de igual quien gane”.

Conferencia Magistral

Tras concluir las intervenciones de los representes de los diferentes sectores invitados, y con un llamado a defender las libertades y derechos ciudadanos en las elecciones del 2 de junio próximo, Emilio Alvarez Icaza inicio su participación en el foro.

Asimismo alertó sobre la inminente “Elección de Estado” que ya estamos viviendo… “Una elección de estado es cuando el Presidente habla todos los días y a todas horas de su candidata, es cuando usa los programas sociales y recursos públicos para hacer propaganda a favor de su partido y sus candidatos. Aquí habría que preguntar ¿De dónde viene ese dinero: Del Gobierno, de Contratos desviados o del Narco; o de los tres?.

“La trascendencia del proceso electoral que está a la vuelta de la esquina es crucial, están en juego muchas cosas vitales para la vida democrática de nuestro país, nos quieren vender la película de lo inevitable, que hagas lo que hagas ya nada se puede evitar”, apuntó.

Pero eso no es así, hay que crear conciencia entre nuestros círculos cercanos que hay mucho en juego, principalmente nuestros derechos y libertades, ya quedó demostrado que cuando nos unimos somos invencibles. Así echamos para atrás su Reforma Electoral, echamos para atrás su plan A, su plan B y su plan C, y vamos a echar para atrás cualquier plan que tengan con la intención de vulnerar nuestros derechos, enfatizó Alvarez Icaza.

De igual forma, exhortó a los adultos a dar el ejemplo a sus hijos de participar en las decisiones políticas del país, aceptar e involucrarte si te invitan a ser funcionario de casilla u observador electoral y a defender el voto el día de la elección cuidando las casillas, tomando fotos y videos, documentando cada movimiento o anomalía que se pudiera registrar.

Finalmente, el orador invitó a los asistentes a participar el próximo 18 de febrero a la Marcha Nacional por la Defensa de la Democracia.