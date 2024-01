El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) declaro infundada una apelación del partido Nueva Alianza contra el senador expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, y revocó una resolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), al que le ordenó hacer una investigación exhaustiva sobre la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano contra el candidato panista a gobernador, Renán Barrera Concha.

En sesión realizada ayer en el TEEY para resolver estos dos asuntos, al conocer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, expediente RRV-PES-001/2024,instruyó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Iepac a realizar una investigación exhaustiva relativa a la denuncia de Movimiento Ciudadano contra Renán Barrera, a propuesta del magistrado ponente Fernando Bolio Vales.

El magistrado citó que los agravios son dirigidos a controvertir el acuerdo UTCE/SE/ES/007/2023 por medio del cual se desechó la denuncia presentada contra Barrera Concha, el Ayuntamiento de Mérida, Mauricio Díaz Montalvo y el PAN por el uso de recursos públicos y promoción de la imagen que inciden en la contienda electoral, violan los principios de imparcialidad y equidad, actos anticipados de precampaña o campaña, y violación al interés superior de la niñez.

El ponente consideró que son fundados los agravios promovidos por dicho partido, toda vez que la Unidad Técnica no fue exhaustiva porque no se abordaron todas las infracciones denunciadas, aunado a que no se encuentra fundado y motivado el acuerdo.

Añadió que al revisar el acuerdo de desechamiento se observó que no se tomaron en cuenta las particularidades de cada una de las infracciones señaladas, ni advirtió la calidad de precandidato que ostentaba Barrera Concha, sino que se limitó a calificarlo como ciudadano a efecto de desechar la denuncia respectiva.

Otro punto a considerarse, según Bolio Vales, es que en su investigación la Unidad Técnica del Iepac se limitó a considerar el evento posterior a la salida del denunciado de la sesión de Cabildo, en la que le concedieron licencia como alcalde de Mérida, que se realizó en la Plaza Grande.

Dictarán nueva determinación

Por todo lo anterior, el Pleno del TEEY sentenció que se revoque el acuerdo impugnado y ordenó a la Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que en plenitud de atribuciones provea lo necesario a fin de realizar una investigación preliminar exhaustiva, requiriendo a toda persona física o moral que pueda aportar elementos relevantes para el procedimiento sancionador.

En el comunicado del TEEY se añade que una vez realizado lo anterior, la Unidad del Iepac deberá dictar una nueva determinación en la que analice los motivos de queja de manera exhaustiva, sin pasar por alto todas las infracciones denunciadas y sus elementos constitutivos, conforme a los parámetros señalados en el proyecto, sin emitir consideraciones de fondo.

Respecto al caso del senador Ramírez Marín, en esta misma sesión se declararon infundados los agravios promovidos por el Partido Nueva Alianza en el Recurso de Apelación instaurado en el expediente RA-006/2023, interpuesto en contra de la resolución del Consejo General del Iepac en el que sobreseyó un procedimiento ordinario sancionador.

El recurso hace referencia al senador por supuestos actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña o campaña.

Sin embargo, añaden que, en las diligencias de investigación llevadas a cabo no se encontraron indicios para inferir que en sus anuncios espectaculares el denunciado aparezca en su calidad de militante, aspirante, precandidato, candidato o en nombre de algún partido político, ni se encontraron pruebas de que haya ejercido algún recurso público para dicha publicidad.