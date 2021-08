“Salió por su propio pie”

Renán Barrera habla de sonado escándalo policial

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, se refirió ayer al caso de homicidio, tortura y violación que denunció el joven veracruzano José Eduardo R.E., de 23 años de edad, antes de que falleciera por las lesiones, y proporcionó algunos elementos que contradicen algunas versiones públicas que dieron pie al linchamiento mediático contra los cuatro policías municipales detenidos.

Un material fílmico de las cámaras de videovigilancia del parque de San Juan, punto donde fue arrestado José Eduardo, el trayecto de 6 minutos del parque al edificio de la policía municipal y la estancia de 24 horas del detenido en la cárcel municipal son parte de los elementos que tiene la policía para demostrar que los hechos que denunció el joven veracruzano no ocurrieron en el edificio policiaco ni en el trayecto del parque a la cárcel municipal, porque lo trasladaron en una camioneta policíaca descubierta, estuvo a la vista de la gente, hay varios testigos y las cámaras de videovigilancia muestran un traslado sin agresiones.

“Yo no pudiera abordar el tema como si fuera un juez, soy el jefe de los policías que son señalados”, dijo en entrevista con el Diario. “Tenemos ciertos elementos, entre ellos una grabación de 24 horas desde el momento de la detención hasta que sale caminando por su propio pie”.

Se ha dicho que el joven fue detenido por ser sospechoso o por su preferencia sexual y eso no es verdad, recalcó el alcalde. Se le detuvo porque hubo una denuncia de que tiró una piedra a una persona y causaba desorden público, fue en un sitio de taxis donde pidieron ayuda a la unidad que vigila la zona y hubo testigos de su arresto. Además, el joven estaba en estado inconveniente y en los vídeos de las cámaras no se ve el uso de exceso de fuerza de los policías que lo subieron a la cama de la unidad. En su celda en todo momento no demostró signos de lesiones, bebió agua, comió, se lavó la cara y el cabello, y al día siguiente lo liberaron porque cumplió el arresto de 24 horas.

Salió del edificio policiaco por su propio pie, puso su huella de salida y recibió sus pertenencias. Una cámara filmó su salida y se vio que caminó sobre la calle 54 hasta que se perdió su imagen de la cámara de vigilancia.

Horas claves

Su detención fue el 21 de julio, entre las 10:18 y 10:20 de la mañana, y salió en libertad al día siguiente, día 22, a las 11:02 de la mañana. Pasaron 48 horas para que él acudiera al hospital e interpusiera la denuncia contra los policías municipales de Mérida.

Otro elemento que aportó la Policía Municipal a la investigación es un dictamen médico donde se certifica el estado inconveniente del detenido.

“No se ve una actitud de agresión, tortura y de violación en su estancia en la cárcel municipal”, dijo. “Ese material gráfico lo tiene la Fiscalía, la Policía Investigadora y seguramente lo conocerá el juez de control. No sabemos qué pasó en esas 48 horas entre su liberación y la denuncia que puso. No coincide su estado de que estaba vomitando sangre con su estado cuando salió de la cárcel municipal. Eso es lo que se está tratando de averiguar, que haya un elemento que dé certeza de que los policías fueron, pero me preocupa que sean chivos expiatorios y que por dar una respuesta ante estos hechos reprobables los sentencien públicamente. Hay una presunción de inocencia, una investigación en curso y un proceso que todavía no empieza”.

El concejal dijo que él, al igual que la madre de la víctima, quieren que se investigue la verdad y se castigue a los responsables.— Joaquín Chan Caamal