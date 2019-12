Se fragmenta el empresariado por un impuesto

“Estaba cocinado este arroz”

La cúpula de la Asociación de Hoteles y Moteles de Yucatán denunció anoche que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Mérida convocó a una reunión urgente con sus hoteleros afiliados “y los coaccionó para que votaran por una única propuesta que planteó relacionada con el impuesto que pretende cobrar el gobierno del Estado en el año 2020”.

Los hoteleros estaban ayer en plena rueda de prensa en la asociación dando pormenores de esa reunión en la Canaco cuando recibieron la noticia que el gobierno envió al Congreso del Estado una modificación al cobro del Impuesto sobre Hospedaje de 3 a 5% (incremento de 66% con respecto al tributo vigente), “lo que confirmó nuestras sospechas de que la Canaco operó en favor del gobierno estatal, mediante presiones, coacción e intimidación” y con una propuesta que jamás habían escuchado: la Canaco ofreció gestionar el despido del director general del Centro Internacional de Congresos, Federico Treviño, a cambio de los votos a favor del aumento a 5% en el gravamen por hospedaje.

Te puede interesar: Propuesta oficial de los hoteleros

La otra alternativa, sin derecho a modificación, según indicaron los directivos de la AMHY, fue que si no aprobaban ese aumento del porcentaje tenían que aceptar el cobro de $35 por turista que pernocte en algún hotel de Yucatán.

“Aquí se ve que ya estaba cocinado este arroz desde antes de esa reunión”

Dijo Ricardo Dájer Nahum, expresidente de Canaco, de la Concanaco y exsecretario de Economía y Turismo.

Dájer Nahum afirmó que le sorprende la postura de la Canaco porque por primera vez en todos los años que lleva como socio y exdirectivo de esa cámara se entera que tenga que coaccionar, presionar y retener a sus socios para que aprueben una propuesta desfavorable para el sector empresarial y favorable para el gobierno del Estado.

“Es mucho este porcentaje del 5%”, reclamó el exdirectivo y propietario del hotel Victoria, de Paseo de Montejo.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteles, Héctor Navarrete Medina, calificó la reunión en la Canaco, realizada a las 11 de la mañana, como una parodia empresarial “donde la intención fue simular que los hoteleros están de acuerdo” con ese alza de impuesto.

Burla

“Es una burla a los empresarios, a los yucatecos y todos los hoteleros”, subrayó Navarrete Medina. “No tiene (la Canaco) la representatividad para avalar ese impuesto porque no todos son socios de la Asociación y los 19 asistentes no suman ni el 5% de los 174 hoteles registrados. Solo los reunieron para que se tomen la foto de que los hoteleros están conformes con lo acordado en la Canaco”.

Navarrete Medina reiteró que la lucha contra el gravamen, llamado “Derecho para la preservación del equilibrio ecológico”, de $35, que se cobraría al turista seguirá y ahora también buscarán revertir la nueva propuesta del Ejecutivo estatal sobre el alza al porcentaje del gravamen sobre las nóminas.

Recordó que en esa reunión de la Canaco estuvo el expresidente de la Asociación de Hoteles, del Cetur y exsecretario de Turismo Jorge Torre Loría, quien propuso un alza de .15 puntos porcentuales para que el Impuesto Sobre Nómina pase de 2.5 a 2.65% como sugieren los hoteleros a fin de que todo el sector empresarial yucateco aporte, pero Michel Salum Francis, presidente de la Canaco, “quien fue el convocante y llevó la batuta de la reunión intimidatoria, la rechazó” y reiteró que las únicas propuestas sobre la mesa eran que aprueben que el Impuesto sobre Hospedaje quede en 5% o el cobro de $35 por cuarto cada noche para los que pernoctan en los hoteles de Yucatán.

Te puede interesar: No hay los resultados esperados en turismo: hoteleros

De los 19 representantes de hoteles que asistieron a la reunión de la Canaco 13 aprobaron que se aumente de 2% a 5% el Impuesto sobre Hospedaje para 2020. Seis hoteleros votaron en contra, entre ellos Torre Loría. La Canaco estuvo representada por Michel Salum, Eloísa Vadillo, vicepresidenta de Turismo de la cámara, y Armando Chapur Achach.

Navarrete Medina afirmó que los hoteleros únicamente están representados por la Asociación, no por la Canaco, y en ese sentido mantienen firme su postura de rechazo al cobro de $35 al turista “y ahora del aumento a 5% al impuesto al hospedaje”.

Fragmentado

Señaló que el sector empresarial está fragmentado con las iniciativas del gobierno estatal y aclaró que no se oponen a contribuir a la recaudación sino que el alza al impuesto a la nómina que propone mejoraría la recaudación estatal y sería más equitativo porque todo el sector empresarial colaboraría. Además, aumentar el impuesto al hospedaje de 3 al 5% es demasiado para muchas empresas, va en contra de la promesa del gobernador de no aumentar gravámenes y estimular la inversión en el interior del Estado porque muchos creyeron en esa propuesta y hoy ven que no fue cierta.

Los presidentes del Cetur, Jaime Solís Garza, y de la Aaprotuy, Luis Herrera Albertos, estuvieron presentes y reiteraron su apoyo a los hoteleros porque el turismo ya sufre las consecuencias por el alza que realizó el gobierno de Mauricio Vila a las tarifas para visitar la zona arqueológica de Chichén Itzá el año pasado, porque registra una baja del 13% en la afluencia de visitantes extranjeros.

Los asistentes firmaron un escrito dirigido al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Felipe Cervera Hernández, del PRI, donde le informan de la reunión intimidatoria que realizó la Canaco para aprobar el aumento de 3 a 5% en el impuesto, y manifiestan su repudio “a esa forma indebida de coaccionar y presionar a los empresarios del sector hotelero para imponer a toda costa más gravámenes a la actividad turística”.

Este escrito dirigido al diputado Cervera Hernández también lo enviaron a los demás diputados.

Opiniones

“Me siento ofendido por lo que están haciendo la Canaco y el gobierno”, señaló Michel Farah.

Solís Garza lamentó que la Canaco y el gobierno no tomen en cuenta al bloque de la industria turística y tomen decisiones por la mayoría que está siendo afectado.

A su vez, Herrera Albertos dijo que lo mismo pasó el año pasado con el aumento a las tarifas de la zona arqueológica: les avisaron tres días antes de la iniciativa. Pidió que quienes están al frente de las iniciativas del gobierno tengan conocimiento pleno de la industria turística porque es diferente a otras actividades económicas.

Los hoteleros mantienen su negativa y organizarán nuevas formas para protestar contra los gravámenes en el turismo. También insisten que la propuesta más equitativa es que los diputados aprueben un alza de 2.5 a 2.65% al Impuesto Sobre Nómina.— JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Síguenos en Google Noticias