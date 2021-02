Más vigilancia al gobierno: el tema de la red fantasma, motivo para la reflexión

Maestro en Gobierno y Políticas Públicas, el economista Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo señala que las prácticas ilícitas en la administración pública se presentan por una causa principal: el gobierno piensa que no hay vigilancia social de sus actos.

De acuerdo con el coordinador de Educación Continua de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en ese concepto hay buena dosis de verdad, pues un mal que agobia a la sociedad es la “participación pasiva”.

Aunque los términos podrían parecer contradictorios, el académico explica que no solo no lo son sino que están asociados.

“Somos participantes pasivos porque participamos en lo necesario y no hacemos nada, o más bien, sí hacemos un poco y nos quitamos...”, subraya.

“El gobierno ha creado toda esta infraestructura para que seamos participantes pasivos: ‘Cuando yo quiera te digo y participas, y cuando quiera te digo y no participas’. Así de simple”

El maestro Rodríguez Cedillo indica que el antídoto para las malas prácticas en los gobiernos es una participación ciudadana amplia, con mejores mecanismos de seguimiento y mayor vinculación entre los diversos organismos de la sociedad civil.

Es bueno que el gobierno sepa que está vigilado, recalca.

El académico de la Uady ofrece sus puntos de vista en torno a la actitud que asume ahora y la que debería asumir la ciudadanía ante las prácticas ilegales y de abuso en que incurren muchos funcionarios de gobierno, como el de la creación y uso de empresas fantasmas para el desvío de dinero público.

En fechas recientes hemos publicado nuevas evidencias de la red de desvíos que operó durante la administración estatal 2012-2018. Algunas empresas que participaron en ese esquema ya fueron liquidadas y disueltas —incluso fuera de Yucatán— y otras suspendieron operaciones hace varios meses.

El caso más reciente es el de la compañía A Moot Point, que entró a la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque simulaba sus operaciones sin contar con la infraestructura y el personal para ello.

No se trata de una empresa cualquiera, pues en ella tenía injerencia directa Sergio Martín Vadillo Lora, exjefe del Despacho del Gobernador y uno de los más cercanos colaboradores del exmandatario Rolando Zapata Bello.

El maestro Rodríguez Zedillo indica que fenómenos políticos de este tipo deben ser motivo de reflexión y también de una llamada de atención a la sociedad.

“Hay asuntos públicos que no salen a la luz tan fácilmente, y no salen a la luz por dos razones: una, muy importante, es que la gente no tiene interés en conocer todas las actividades que organiza y realiza el gobierno, en conocer los procesos y los programas, y la segunda es que se requiere una fuerte dosis de inversión del ciudadano para indagar y hallar esa información”, manifiesta. “Y hablo de inversión en tiempo, en dinero, en inteligencia...”

“Si no nos interesamos en esos asuntos, por los factores que ya comenté, entonces hagamos uso de la información que nos proporcionan quienes sí lo hacen, como Grupo Megamedia por medio de Central 9, para que, ya procesada, la convirtamos en conocimiento y asumamos una participación activa”.

El entrevistado señala que es fundamental abandonar la apatía social y tomar conciencia de que los asuntos públicos son de interés general porque involucran recursos públicos, dinero de todos los ciudadanos, y a partir de allí ejercer vigilancia y, cuando la situación lo amerite, aplicar los mecanismos sancionadores.

También dice que la mala asignación del dinero público genera ganadores y perdedores, “y aquí ya vimos quiénes son ganadores”.

Más adelante dice que otra aspiración de la ciudadanía con ese tipo de información debería ser el aprendizaje social.

“¿A qué me refiero con aprendizaje social? A aprender de los errores, a resarcir fallas y a mejorar las fortalezas, de tal forma que esa cultura se manifieste claramente en un desarrollo y una participación social más amplia, con mejores mecanismos de seguimiento... Que el gobierno sepa que esta vigilado... Esto (la operación de la red de empresas fantasmas) lo hace el gobierno porque piensa que no hay vigilancia”.

Sobre los mecanismos sancionadores, el economista se enfoca más al papel que le toca a la sociedad, porque lo legal es otro ámbito que deja a los expertos en esa área.

La ciudadanía puede legitimar o deslegitimar a una autoridad, explica. Si un gobierno sabe que sus acciones se están deslegitimando, porque lo ve en la reacción del ciudadano, se convertirá en más proactivo y tendrá más apertura.

Después de reiterar que no aborda el tema legal, que involucra cárcel y otras penas, el maestro Rodríguez Cedillo señala que la mayor sanción que puede aplicar la sociedad es mediante el voto en las jornadas electorales.

Finalmente, insiste en la necesidad de interesarse en los asuntos públicos: “Uno de los factores por los cuales no se sanciona al político que transa es porque no buscamos la información, no la contrastamos ni la valoramos”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Sociedad Disyuntiva

El maestro Gabriel Rodríguez habla de una disyuntiva: apatía social versus participación.

Estimular y desincentivar

El académico de la Facultad de Economía de la Uady dice que se debe trabajar en los aspectos que estimulen la participación de la ciudadanía y desincentiven el desinterés, porque este último conduce a graves males.

Directa o indirecta

Uno de los factores de impunidad del político que transa, subraya el economista, es que los ciudadanos no tienen la información de lo que hace, y si la tienen y la reciben por vías como Central 9 de Grupo Megamedia no la contrastan ni la valoran y tampoco se preguntan cuánto les perjudica directa o indirectamente un acto ilegal.

El contraste

Y cita un ejemplo de impacto indirecto: si el gobierno, en atención a un aumento de la delincuencia, pone en marcha un programa de prevención no faltará quien diga que no le involucra porque no es delincuente, pero sí le beneficia indirectamente porque sus hijos pueden salir más seguros.