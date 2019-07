Para este viernes se esperan fuertes lluvias por la tarde, y también se prevén condiciones de calurosas a muy calurosas en la región, según el pronóstico meteorológico del Organismo Cuenca de la Península de Yucatán (OCPY) de la Conagua.

La presencia de una vaguada y el paso de la onda tropical número 15, indica la dependencia, favorecerían de tormentas fuertes a muy fuertes (precipitaciones de 50 a 75 mm) en el sur de Yucatán, así como de chubascos a tormentas fuertes (25 a 50 mm) en el norte, centro, noroeste, oriente y noreste de la entidad.

En zonas de tormenta se pudiera presentar actividad eléctrica y rachas de viento fuerte, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.

Para este viernes se esperan temperaturas máximas de entre los 34° C y 38° C en Yucatán, mientras que para Mérida los valores oscilarían entre los 36° C y 38° C.

Los vientos serían del componente Este – Sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, aunque con rachas mayores a los 45 kilómetros por hora en la zona costera de Yucatán.

Vigilancia en el Atlántico

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes de Miami monitorea el desarrollo de una onda tropical en el Océano Atlántico.

El NHC, con sede en Miami, señala que la perturbación atmosférica está localizada a mil millas de Cabo Verde, en Sudáfrica, y se desplaza con trayectoria Oeste – Suroeste.

En el área bajo vigilancia se desarrollan lluvias con tormentas eléctricas y según el organismo tiene un 20 por ciento de probabilidades de evolucionar a depresión o tormenta tropical en las próximas 48 horas.

“Barry” amenaza a Nueva Orleáns

En Nueva Orleáns, los habitantes se preparan para severas inundaciones a consecuencia del paso de la tormenta tropical “Barry“, que esta noche podría convertirse en el primer huracán de la temporada originado en la Cuenca del Atlántico.

El reporte de las 10 horas del Centro Nacional de Huracanes arroja que la tormenta “Barry” presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y esta noche podría aumentar su intensidad a los 100 kph.

Su desplazamiento es muy lento, lo cual aunado a las lluvias que lo acompañan motivó al gobierno de Louisiana a declarar estado de emergencia. Todo el personal en plataformas petroleras y refinerías en el área de impacto de “Barry” fue desalojado desde ayer.