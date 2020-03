A propósito de condominios y la pandemia

Manuel J. Castillo Rendón (*)

En este ambiente de un prudente retiro por convicción, por edad, y por las medidas de salud emanadas de las autoridades de los tres órganos de gobierno, hemos tenido que mantenernos en casa, realizando otras actividades en familia o tratar de resolver de alguna manera, las indispensables actividades profesionales, académicas, empresariales o comerciales, entre otras, utilizando los medios electrónicos para enterarnos de lo qué pasa en nuestro entorno inmediato, estado, país y, en el mundo.

En este ambiente, un vecino me reenvía el escrito de un ciudadano quien expresa su opinión sobre el tema de los edificios multifamiliares llamados condominios y sus consecuencias, como lo es la redensificación, es decir, el aumento de habitantes por hectárea en determinadas áreas o zonas de las ciudades que no están preparadas para ello.

Como este ciudadano, creo que todos hemos visto en las noticias las “imágenes” o las “tomas” de las principales ciudades en Europa y en China. En todas ellas, se muestran los agrupamientos habitacionales de vivienda vertical que, por razones y necesidades muy particulares de cada país, sean geográficas, climáticas, políticas, históricas, culturales, económicas, o por las catástrofes, como las guerras y los desastres naturales, resultaron ser edificaciones generadoras de grandes aglomeraciones de personas, en muchos casos hacinadas y que, en situaciones de una epidemia o de una pandemia como la que hoy nos acosa, la sobrepoblación facilita el contagio rápido y en muchos casos, letal.

Nuestro interlocutor se pregunta si es correcto lo que está pasando en Mérida con la moda de los “condominios”, inmuebles que están fuera del contexto cultural de nuestra gente, de nuestra ciudad, una ciudad que todavía puede crecer por carecer de límites físicos naturales o artificiales importantes y por el valor de la tierra que es relativamente barata comparada con la de otras latitudes, son las condiciones que estimulan la proliferación de este género de inmuebles de alta densidad, que pueden convertirse en un factor de hacinamiento y en un potencial gran foco de infección, complicado de controlar.

Nuestro conciudadano también manifiesta que esta moda está privilegiando las políticas económicas, pasando por encima de cualquier ordenamiento ya que, según quienes las impulsan, al aumentar las densidad, se crea un supuesto ahorro en los servicios públicos, pero lo que no consideran es que el aumentar la densidad a diestra y siniestra, traerá más problemas que beneficios. Para dicho personaje, hay otras soluciones, y una pueden ser los subcentros urbanos como una respuesta para disminuir los costos de dichos servicios.

Continúa expresando que, con una baja densidad poblacional, como la que hoy el Ayuntamiento quiere revertir, se tendría una condición para facilitar que el estado pueda aplicar las medidas preventivas y de control, como lo está haciendo ahora la autoridad estatal, rápido, bien y adelantándose con las medidas preventivas que ya están funcionando. Hasta aquí, espero haber podido transmitir su postura.

Ahora, de mi cosecha. En nuestro conciudadano, percibimos un gran sentido común sobre las densidades habitacionales, sentido del que carecen nuestras autoridades municipales.

Tampoco creo que debe de estigmatizarse a los edificios multifamiliares, género habitacional, cuyo régimen puede ser de propiedad privada, sea para vivir o rentar, o bien en condominio, en donde existen las áreas privadas y las comunes. Este género habitacional, como cualquier otro, es posible edificarlo siempre y cuando se respeten las normas y las densidades del lugar o de la zona en donde se pretende levantarlo. El problema viene cuando, por no ser el lugar indicado para hacerlo, se sobresatura dicha zona o ubicación, con las consecuencias siguientes: hacinamiento, caída en la calidad de los servicios públicos, excesos de basura y del tránsito vehicular público y privado, por lo que se pierde la calidad ambiental de ese microuniverso, sin olvidar las latentes o potenciales diferencias de orden social, que se dan en todos los niveles económicos. ¿Por qué?, porque los yucatecos tenemos otras costumbres y formas de vida que, por cierto, es lo que visitantes e inmigrantes dicen admirar, entre otras cosas más, de nuestra ciudad.

En su escrito, nuestro colaborador anónimo, mencionó los subcentros urbanos. Cuando se hizo, aprobó y publicó el primer Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida en 1980, se propusieron, si mal no recuerdo, veinte zonas homogéneas, es decir veinte agrupamientos urbanos con características socioeconómicas similares, señalando en cada una de ellas, el equipamiento y los servicios existentes y faltantes, para poder programar las obras públicas, así como el incentivo para que las inversiones privadas participaran. Así nacieron, primero en papel y luego en realidades, los subcentros urbanos de oriente, norte, poniente y sur.

Lamentablemente, más por cuestiones políticas que por otras causas, en los planes y programas subsecuentes se redujeron o de plano se eliminaron estas políticas y estrategias urbanas.

No hierra nuestro interlocutor cuando escribe que el problema de los multifamiliares se circunscribe al factor económico, que si bien es son necesarias e importantes las inversiones, los excesos y abusos en este sentido son totalmente inmorales, no solo porque sobrepasan las normas legales y de sentido común establecidas, sino que lo más trágico es la tolerancia y la “manga ancha” con la que se distingue el actual ayuntamiento de Mérida, al facilitar, discrecional y selectivamente lo ilegal.

Esta actitud de capitales de otras entidades que, de manera independiente o asociados con inversionistas locales, promueven modelos habitacionales, que ya no pueden edificar en sus ciudades de origen porque, tardíamente, se dieron cuenta del problema ocasionado en lo urbano, la movilidad, lo ambiental, la calidad en los servicios, la seguridad, entre otros, por lo que ahora vienen a invadirnos, como supuestos benefactores, aprovechando que existen autoridades municipales laxas que no velan por sus gobernados.

Ahora me referiré a la entrevista que le hicieron al secretario del Ayuntamiento de Mérida, publicada en el Diario el domingo 22 de marzo. En ésta, destacaron lo siguiente: que el ayuntamiento cumple y hace cumplir la ley; que hay la apertura y el diálogo con sus gobernados; imprecisión de nuestras afirmaciones; que en este ambiente de confusión se espera no sea el ánimo ciudadano, sino un pronunciamiento aislado; que de manera oportuna hemos sostenido reuniones; que acatarían cualquier decisión de alguna instancia legal les diera la razón (a los vecinos de Villas del Sol) y nos obligara (al Ayuntamiento de Mérida) a tomar medidas distintas de las tomadas hasta ahora; y, ... que siempre están abiertos al diálogo.

Lamento, de verdad lo lamento, tener que insistir en que son unos mentirosos. Del año 2014 al 17 de diciembre de 2019, el alcalde, de manera oficial, solo esa vez se ha reunido con nosotros, y según la minuta de dicha reunión, la única acción y acuerdo es el siguiente: El Presidente Municipal escuchó los planteamientos, recibió la documentación entregada y se comprometió a evaluar los planteamientos presentados por los asistentes (sic). ¿Eso es diálogo?, ¿Esa es una respuesta?

Si bien, en tres ocasiones entre 2017 y 2018 envió a sus “corre ve y dile”, que no sabemos para qué, porque no hubo resultados, y otra al inicio de esta situación, momento en el cual pudo suspenderse cualquier autorización buscando dialogar y consensuar, pero el Director de desarrollo urbano le cedió su investidura y responsabilidad a los jueces y magistrados, al decir que: él haría lo que ellos dijeran. Hoy lo repite el secretario de la comuna. Me vuelvo a preguntar, ¿Y dónde están los regidores y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano?; parece que todos siguen la tónica de que calladitos nos vemos más bonitos.

Concluyo con lo siguiente: pareciera que en el tema de los desarrollos inmobiliarios, y de otras edificaciones de alto impacto, la autoridad municipal sigue la política de dejar pasar el tiempo, para que suceda lo que sea. Lo que quiere decir: lo hecho, hecho está, lo construido nadie lo demolerá y los ciudadanos y la ciudad, bien gracias.—Mérida, Yucatán

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal

