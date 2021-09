A revisión salarios en el Congreso

Se tendrá un uso responsable de los recursos, afirman

“En esta Legislatura no se otorgarán prestaciones a nadie que no lo merezca ni habrá privilegios para nadie, como la asignación de vehículos para uso particular de funcionarios, el pago de teléfonos celulares y otros servicios personales”, advirtió ayer Lía Palma Abreu, directora de Administración del Congreso del Estado.

También informó que ya se analizan a fondo los tabuladores y sueldos de los empleados del Poder Legislativo, tanto sindicalizados como de confianza, para conocer cuál es la situación de cada uno de ellos.

Se le entrevistó sobre las prestaciones y pagos que se hacen a los trabajadores del Estado, por los cuales su secretaria general percibe hasta más de 180 mil pesos mensuales adicionales a su salario, que es de alrededor de 32 mil pesos mensuales, como informamos el pasado martes y miércoles.

La directora respondió que “el Congreso del Estado analiza a fondo la nómina de los empleados, tanto de confianza como sindicalizados”.

Lía Palma advirtió que ya se revisa incluso el tema de las liquidaciones que se realizaron al final de la anterior Legislatura, para determinar si se apegan a la ley, así como los cambios de tabulador que se hayan efectuado, a fin de conocer si se dieron en tiempo y forma, en especial si se ajustan a la normatividad correspondiente.

“El objetivo es conocer los procesos y en su caso mejorarlos, además de hacer más eficiente el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo, más que nada porque en tiempos de austeridad este tipo de acciones es importante, así se hace un uso responsable del presupuesto”, comentó.

La directora de Administración explicó que el marco legal que rige las Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo del Poder Legislativo se funda en lo dispuesto en los artículos 1,2, 3, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

“Aunado a ese apego a la ley y el uso eficiente y responsable de los recursos, en esta Legislatura la austeridad y la transparencia serán los ejes que guíen el manejo del presupuesto, de manera que no se otorgarán prestaciones a nadie que no lo merezca ni habrá privilegios para nadie, como la asignación de vehículos para uso particular de funcionarios, el pago de teléfonos celulares y otros servicios personales”.

En la anterior Legislatura tampoco se pagaba el servicio de telefonía celular a los diputados, tampoco se asignaba vehículos al personal, entre otras medidas de austeridad.

La funcionaria agregó que en esta revisión administrativa en curso se analizará el desempeño de cada uno de los empleados a fin de conocer su situación y, en su caso, otorgarle las herramientas necesarias para mejorar los resultados de su labor.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Sueldos Congreso

La directora de Administración habló sobre los salarios de los sindicalizados del Legislativo.

Empleados

Lía Palma afirmó que se trabajará en coordinación con el sindicato de empleados del Poder Legislativo a fin de llegar a consensos que redunden en la calidad del servicio que sus agremiados prestan al Congreso del Estado, sin demérito de sus derechos ni de la viabilidad financiera del Poder Legislativo.

Proceso

En cuanto a que se les fuesen a pagar todas sus prestaciones, reiteró que eso es algo que todavía están analizando, “se está revisando toda la entrega de la información financiera y presupuestal, y al concluirlo se podrá saber”.