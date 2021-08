A salvo de los fuertes vientos

Pocos ocuparon albergues en la capital yucateca

De los 18 refugios temporales que se habilitaron en la ciudad por el paso de la tormenta “Grace”, solo se ocuparon los de las colonias San José Tecoh y Emiliano Zapata Sur.

En el Centro de Desarrollo Integral (CDI) de San José Tecoh llegaron 19 personas, mientras que en el de Emiliano Zapata Sur, 11.

También hubo personas que se resguardaron en los albergues temporales de las comisarías Sac-nicté, Suytunchén y Tzacalá.

En el refugio de la colonia Emiliano Zapata Sur, Jorge Alfredo Rodríguez Puc, de 70 años, fue el primero. Llegó a las 8:30 de la mañana con sus documentos en mano. Los demás arribaron a partir de la una de la tarde, cuando se empezaron a sentir fuerte los vientos. Una familia acudió con su mascota.

El señor Jorge fue la persona de mayor edad que se resguardó en el refugio temporal. “No me quise quedar, porque no vaya ser que venga un proyectil y me toque, por eso es preferible venir aquí”, dijo el día que ingresó.

El de menor edad tenía siete años.

En el albergue, donde hasta la mañana de ayer (viernes) no tenían energía eléctrica, se les proporcionaron colchonetas y alimentos.

En el CDI San José Tecoh llegaron 19 personas de entre dos y 47 años. Allí, la gente comenzó a llegar a la una de la tarde.

En el lugar también se quedaron sin luz y la fuerza de los vientos tiró una pequeña lámina.

“Nos sorprendió, no nos esperábamos esto (los vientos), y es que antes del mediodía todo estaba tranquilo”, dijo Leydi Castillo Valadez, quien acudió para apoyar a Cecilia Simá Hau, encargada del centro.

A las ocho de la mañana, ninguna persona quedaba en los albergues. Todas habían retornado a sus hogares a verificar que todo esté bien, entre ellas el señor Jorge, quien vive solo en una casa de madera y lámina de cartón.

Al presidir la clausura de la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, el alcalde Renán Barrera Concha informó que las afectaciones ocasionadas por el paso de la tormenta “Grace” fueron menores y se registró saldo blanco en el municipio.— IVÁN CANUL EK