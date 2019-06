Ivonne Ortega irá por la presidencia nacional del PRI

“Yo sí me voy a registrar, a ver quiénes de los demás que se registren, como en las carreras de caballos, a ver quién saca primero la cabeza, a ver quién gana”, dijo ayer en esta ciudad la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, mostrándose segura, al confirmar que el día 26 próximo se inscribiría como candidata a la presidencia nacional del PRI.

E insistió en que lo hará consciente de que el PRI atraviesa por una situación difícil: “Reconocemos que es una condición complicada para el partido, incluso la elección del pasado 2 de junio no es aparentemente buena para el PRI, pero fue más positiva de lo que esperábamos”.

Ivonne Ortega asistió ayer a la toma de posesión del nuevo presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, en el local social del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), donde Claudia Ruiz Massieu, lideresa nacional de ese partido, anunció que mañana lunes se reuniría el Consejo Político Nacional para determinar su proceso interno.

Anticipó que la selección de los nuevos dirigentes nacionales será mediante un proceso similar al que se hizo en Yucatán, “con la participación directa y democrática de los militantes”.

Entrevistada al término de este evento, Ivonne Ortega, sonriente, confirmó que contenderá por la directiva nacional priista y que anteayer participó en una reunión con los demás aspirantes para empezar a tomar acuerdos sobre el proceso interno.

Como parte de los primeros acuerdos, indicó que mañana lunes se reunirá el consejo político para aprobar los tiempos del proceso y se considera que el miércoles 26 próximo se inscribirían los candidatos, de modo que al día siguiente arranquen las campañas que durarían poco más de un mes, ya que el domingo 11 de agosto serían las elecciones y nueve días después la toma de posesión del nuevo presidente nacional.

De sus posibles adversarios —entre ellos que se encuentra el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas—, comentó que cualquiera de los que compitan tiene una historia con el partido, diferente, pero todos tienen historias: “Esperemos ver al final quiénes nos registramos; por lo menos yo sí me voy a registrar”.

Sobre las ventajas o desventajas con que entraría al proceso, dijo no preocuparle ese aspecto. “Me han comentado siempre que sí hay dados cargados o piso parejo, pero he competido siempre así, no tengo problema. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es tocar la mano, platicar con la gente, convencerla del proyecto y lograr que vayan a votar de corazón. Si tú logras eso y ganas, vas a tener a un priista convencido, y si no ganas pues no lo lograste convencer”.

Un aspecto que a todos preocupaba para el proceso interno era el padrón electoral, pues en el reciente proceso interno priista de Yucatán se vio que tienen muchas fallas, pero según la exgobernadora, luego de esa experiencia en este estado y en Veracruz se corrigieron varias de ellas.

En el caso del padrón que se usará, Ivonne Ortega informó que se acordó que sea el que el INE le dio a su partido el 26 de enero pasado, en el cual se valida solo a alrededor de 1.3 millones de priistas y no se incluirá a las nuevas afiliaciones, estas no van a contar, no se les permitirá votar.

Respecto a los resultados de las elecciones del domingo pasado, la entrevistada admitió que les fue mal, pero no como lo esperaban, porque, por ejemplo, se temía que el PRI perdiera su registro en Baja California, y al final ni siquiera estuvieron cerca de perderlo.

“Lo que sí preocupa, y lo comentaba el nuevo presidente del partido y la presidenta nacional, y en mi caso personal estoy de acuerdo, es que quien ganó el pasado dos de junio fue el abstencionismo. Hay un distrito, por ejemplo en Quintana Roo, de la zona hotelera, donde voto sólo el 10% del padrón”, comentó.

Esto ocurre “porque los partidos no estamos siendo oferta para la sociedad, cada partido se dedicará a ver el suyo, nosotros tenemos que ver la parte que nos toca, en la reconstrucción, primero como un partido de oposición de contrapeso, que permita llevar las luchas como la de los muchos empleados que fueron despedidos, y muchos temas que hay en el país y los partidos no están abanderando, y tenemos que acompañar a la sociedad”.

También reconoció que los priistas están dolidos, molestos, como una señora que se le acercó a pedir ayuda por todos los que despiden en el gobierno, entre los que se encuentra la quejosa.

“Lo que dice la señora ahorita es cierto, es militante y la despidieron, cuando lo único que hizo es apoyar en algo que cree, y así vemos en todo el país, están pagando los platos rotos quienes no los rompieron, hay que ser sensibles de esta situación y apoyarlos”, dijo.

Preguntada por Diego Lugo Interián, quien se niega a admitir su derrota frente a Torres Rivas como nuevo presidente estatal del PRI, la priista consideró que “esto es parte de los procesos, pasa cuando hay un proceso abierto al que todavía no estamos acostumbrados en el partido, y ahí nos vamos acostumbrando. Primero fue Yucatán, luego Veracruz y ahora vamos a hacer la elección nacional, y vendrá esto para quedarse en el partido”.— David Domínguez Massa

“Cuando tú compites en una elección interna o una constitucional, solo pueden pasar dos cosas, o ganas o pierdes, y tienes que estar preparado para cualquiera de esos dos resultados”, afirmó.