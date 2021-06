“A ver si tengo suerte el lunes”

Se reanuda la vacunación en 2 macrocentros

Decenas de personas de 59 a 50 años de edad que acudieron ayer al macrocentro de vacunación del Centro Deportivo Kukulcán para recibir la primera dosis de vacuna contra el Covid-19 se encontraron con las rejas cerradas porque no abrió al reanudarse la campaña en Mérida.

Solo trabaja el módulo que aplica la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca a los adultos mayores de 60 años y más. Quienes llegaron para la primera vacuna en la puerta sur de la unidad deportiva fueron informados por el guardia de seguridad privada que no abrió este módulo, solo funcionaba donde se aplican las segundas dosis.

“Chequen el ‘face’ o los periódicos, allí se publican las fechas de vacunación", recomendó el vigilante en forma amable a las numerosas personas que fueron por su primera dosis y que no alcanzaron el calendario por alguna razón o por el recorte del horario del sábado con motivo de las elecciones”.

Se informó que quizá el lunes abra el módulo para las personas de 40 a 49 años, pero no estaba confirmado porque las autoridades de salud cambian fechas de momento. “Cuando empiece la de 40 años y más pueden venir, creo que van a vacunar a los que no alcanzaron la vacuna”, dijo el vigilante.

Donde hubo una afluencia constante fue en el módulo de 60 y más donde aplicaron la segunda vacuna.

En el marco de la reanudación de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, ayer Ernestina Sulub y su hija Mayra Ochoa Sulub llegaron al módulo del Kukulcán para que le aplicaran el inmunizante para personas de 50 a 59 años de edad, pero el vigilante les informó que no abrieron porque la vacunación para este segmento de la población ya terminó.

Otra sede

Ernestina alegó que ella fue a Villa Palmira el sábado, pero no recibió la primera dosis porque el módulo cerró antes de la hora. Ayer que se reanudó la campaña fue al Batallón del Ejército donde sabe que se aplican la vacuna, pero les informaron que en ese lugar ya terminó la campaña. Solo funcionan los módulos del Kukulcán y el Siglo XXI. Como el Kukulcán les quedaba cerca fueron al lugar, pero también estuvo cerrado.

“El lunes vuelvo, a ver si tengo suerte”, comentó Ernestina antes de regresar a su colonia Emiliano Zapata Sur. “Fue un día perdido. No fui a trabajar por venir a vacunarme, pero está cerrado”.

Su hija informó que su madre tiene 58 años de edad. No estaba enterada que ya se aplica en Mérida la vacuna para personas de 50 a 59 años de edad y por ello no fue en el período que marcó el calendario. Le quedaba un día y fue a Villa Palmira, pero no pudo vacunarse porque para su mala suerte cerró antes de tiempo. “Hay esperanza, solo es checar si el lunes abren el módulo de vacunación”, dijo la joven.— Joaquín Chan

“El vigilante nos informó que el lunes empieza la vacunación para 40 a 49 años y que van a vacunar a los que no recibieron la primera dosis de otras edades”.

En su familia hay otra persona que no se ha vacunado: su abuelita Hermila Sulub, de 87 años de edad. Se niega a la vacuna por miedo, cree que la van a matar con esa medicina.

“No quiere vacunarse, la primera vez la quisimos llevar y no quiso. Dice ‘me quieren matar’, se niega a la vacuna. La cuidamos, no la sacamos, está sola en la casa”, dijo Ernestina Sulub.

En un comunicado, el gobierno estatal indicó que hoy será la última jornada de vacunación de la población de entre 40 y 49 años de Kanasín, Umán y Tizimín, donde se están aplicando primeras dosis.

Esquema

Miguel Ruiz Villanueva es una de los adultos mayores en Mérida que ya cuenta con sus dos dosis contra el coronavirus.

El meridano de 65 años destacó la buena organización de los módulos de vacunación, ya que las dos experiencias que tuvo fueron positivas, especialmente por el trato del personal que lo atendió y el respeto a las medidas sanitarias.

Ruiz Villanueva afirmó que, aunque ya cuenta con su esquema de vacunación contra el virus completa, continuará siguiendo las disposiciones de salud, ya que sabe que aún se puede contagiar y transmitirlo a sus seres queridos. “Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir siendo muy responsables porque todavía hay coronavirus”, resaltó.

De igual manera, Lourdes Rodríguez Pacheco dijo sentirse muy aliviada de contar con sus dos aplicaciones, ya que el tiempo que ha durado la pandemia han resultado muy difíciles para ella, pues tiene temor de contagiarse.

De un vistazo

Dosis

La vacunación en Mérida se reanudó ayer con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a los adultos mayores de 60 años y la primera dosis a personas de 50 a 59 años.

Sedes

La vacunación se reanudó en los macrocentros del centro de convenciones Siglo XXI y la Unidad Deportiva Kukulcán.

Tranquilidad

“Me da tranquilidad porque es una gran protección que se suma a las medidas que hemos seguido desde que empezó la pandemia”, destacó Lourdes Rodríguez Pacheco, quien recibió la segunda dosis de la vacuna.

Protección

La mujer de 61 años agradeció por no olvidarse de los adultos mayores. “Es mejor tener todas las protecciones, es importante que siga la vacunación”.