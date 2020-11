Abandona las filas del PRI

Walter Salazar se va con críticas por reparto del botín

“Defraudado ante la existencia en Yucatán de una dirigencia que ha degradado al partido a niveles inimaginables”, que hoy “se reparte el botín del naufragio para satisfacer sus intereses personales”, el exsecretario Walter Emmanuel Salazar Cano renunció oficialmente ayer al PRI, partido en el cual militó durante 21 años.

En carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que no puede ser parte de un partido sectario, “con gente dedicada a sembrar odio” en el interior del partido y con resentimientos que “los tienen cegados”, que “se reúnen en grupo para destruir y sumar a sus intereses creados, sin importarles el respeto a su militancia”.

“Veo un PRI que no puede tener futuro si se siguen dando las prácticas del pasado, en donde la competencia interna está disfrazada y, peor aún, castigada”, enfatizó el dimitente en su misiva.

Salazar Cano ocupó varios cargos partidistas y de gobierno bajo administraciones del PRI. Entre otras encomiendas, fue director del Registro Civil y secretario de Desarrollo Social del Estado, esto último a finales del sexenio de Rolando Zapata Bello, cuando Mauricio Sahuí Rivero se separó de la dependencia para contender como candidato al gobierno del Estado.

Dentro del PRI, una de sus últimas posiciones fue la de secretario de Organización del Comité Directivo Estatal (CDE).

En la carta dirigida a Moreno Cárdenas indicó que en sus 21 años de militancia dio “muchas batallas al interior” para democratizar al PRI y “me he levantado ante sus derrotas y celebrado sus triunfos”, pero hoy se siente defraudado por la actuación de una dirigencia “que ha degradado al partido a niveles inimaginables, donde la constante es destruir y no construir, dividir y no sumar, privilegiar los intereses de unos cuantos por encima de los intereses del partido”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

