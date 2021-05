Abandonan sesión

Se prolonga la discusión del caso Antuña Aguilar

Diputados abandonaron la discutida sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública rompiendo el quórum, por lo cual se suspendió la reunión para acatar la orden de los magistrados por el caso de Cesar Antuña Aguilar, quien pretende su ratificación como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Previo a esta comisión sesionó también la de Arte y Cultura, para dictaminar la nueva la Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios, la cual se aprobó con el voto en contra de los diputados de Morena.

El diputado del PRI Luis Borjas Romero clausuró la sesión de Justicia y Seguridad Pública a las 16:28 horas por falta de quórum. Indicó que por no regresar a sesionar luego de un breve receso, se le aplicará el reglamento a los inasistentes, lo cual implica descontarles un día de su dieta económica a cada uno de ellos.

A unas semanas de que el Tribunal Colegiado ordenó al Congreso del Estado reponer el proceso para decidir si se ratifica o no a Antuña Aguilar, esta comisión del Congreso retomó el tema, para tratar de emitir un dictamen a favor de la ratificación, que encargó el presidente de este órgano colegiado, pero desde un principio las dos diputadas del PAN y su compañero de bancada, así como el de Nueva Alianza y una sin partido se opusieron.

Esta comisión la integran nueve diputados, de los cuales los que están en contra del dictamen de ratificación son cinco, que hacen la mayoría, pero aun así, como expuso Felipe Cervera Hernández diputado del PRI, que desde el principio no entiende como a pesar de tener la mayoría los que no están de acuerdo, se pusieron a “discutir que no quieren discutir el asunto”.

Primera decisión

El 30 de agosto de 2019, el Congreso decidió por mayoría (solo estaban a favor los del PRI y PRD), no ratificar para un periodo más a Antuña Aguilar como magistrado presidente del citado tribunal, por lo cual el afectado promovió un amparo que se resolvió a su favor el 23 de enero de 2020. El Congreso promovió la revisión de esta sentencia, y a principios de este mes el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia y ordenó al Congreso reponer el proceso.

Para tratar de cumplir con esta orden del Tribunal Colegiado la Comisión de Justicia y Seguridad Pública sesionó ayer y desde el inicio se sorprendió a la mayoría de sus integrantes, porque el presidente pidió se distribuyan los dictámenes que ya se habían elaborado sin siquiera haberse discutido, uno a favor y otro en contra de la ratificación.

Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza y secretario de la comisión, se negó a leer los textos por no estar de acuerdo.

Borjas Romero indicó que los dictámenes se hicieron basados en la información que se tiene del Poder Judicial (un informe y calificación a la labor de Antuña), y los elementos que se emiten en la sentencia para cumplirla, aunque tanto Rosa Adriana Díaz Lizama coordinadora de la bancada panista, como Silvia López Escoffie legisladora sin partido, coincidieron en que no se tiene los elementos para tomar una decisión.

Silvia López entregó un documento firmado por cinco de los nueve integrantes (las ya mencionadas, además de Kathia Bolio Pinelo y Víctor Merari Sánchez, ambos del PAN y Luis María Aguilar Castillo de Nueva Alianza), en el cual le piden al presidente de la Comisión solicite al Poder Judicial y al Tribunal en cuestión, un informe sobre cual fue el desempeño de Antuña.

Pide el informe

Aunque las solicitantes ya no regresaron a sesionar, Borjas Romero pidió a la Secretaría General del Congreso solicite al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios la evaluación del desempeño de Antuña Aguilar como Magistrado presidente del último organismo.

En este documento de solicitud piden información que se requiere, con carácter de urgencia, para fundamentar el dictamen que se emita, ya sea a favor o en contra, y cumplir la orden del Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 14 circuito judicial.

Rosa Adriana Díaz dijo que el argumento principal de la petición es que la resolución les permitirá fundamentar su resolución, por eso firmaron el documento para que dicha información sea enviada a la comisión y contar con elementos para la discusión, así como integrar los datos al dictamen.

El priista Felipe Cervera Hernández aseguró que toda esa información que solicitan la tienen en el Congreso desde hace dos años, cuando el Tribunal Superior envió la calificación y propuesta de que sea ratificado Antuña Aguilar , incluso dio lectura a varios de los puntos que piden. Las diputadas de oposición se mantuvieron en su postura de pedirla.

“Ahora argumentan que no tienen información, cuando se tiene hace más de 2 años el oficio del Tribunal con la copia certificada del documento con valoración de su desempeño, actuación profesional y ética; lo que pasa es que desde ese tiempo hasta hoy, no han encontrado razones para no ratificarlo, y vuelven a pedir la misma información. Yo percibo intenciones de posponer una decisión y no encuentran como fundamentar algo que ya fue considerada inconstitucional”, añadió.

En ese momento no le respondieron al priista en entrevista posterior Silvia López dijo que ese informe no contiene los datos que necesitan, concretamente sobre la productividad y la temporalidad de los asuntos que resolvió Antuña, a pesar de que Cervera Hernández citó cuantos casos atendió, cuantos le confirmaron y otros detalles al leer el informe.

Alejandro Cuevas Mena diputado del PRD recordó que, incluso el Ejecutivo estatal ya reconoció la sentencia y envió al Congreso local el oficio mediante el cual deja insubsistente el oficio DGOB/1320/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, en el cual presentaba la terna para elegir a un nuevo magistrado.

“Ya no existe ese procedimiento. No entiendo que puedan encontrar que no hayan encontrado en dos años, cuál es la pretensión, ¿alargar para irnos en desacato? La resolución del juzgado es más que suficiente para darle la razón al colegiado y al magistrado (Antuña Aguilar)”, reiteró.

Borjas Romero decretó un receso de 10 minutos para luego reanudar la sesión, pero finalmente solo regresaron a sesionar los priistas Karla Franco Blanco, Borjas Romero, Cervera Hernández y el legislador sin partido Enrique Castillo Ruz, por lo cual a falta de quórum por no estar la mayoría se suspendió y se acordó volver a sesionar cuando se tenga la información solicitada a los tribunales.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA