Abanico de propósitos y planes para el nuevo año

Hubo dificultades este 2020, pero igual enseñanzas

Con todo lo que trajo 2020 que está a punto de expirar, el 2021 bien podría ser una segunda oportunidad para muchos, un año para valorar más las cosas o hacer “eso” que se había pospuesto por años.

“Pese a todo lo que hemos vivido y nos tocó vivir, 2020 me dio la enseñanza de no postergar proyectos, de no planear a tan largo plazo”, reconoce Laura Castro Gamboa, presidenta del Patronato del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Por ello, la también coordinadora estatal del certamen Mexicana Universal tiene muy claro que sus propósitos son tratar de ser más feliz, cuidar su salud y disfrutar la vida.

“Como mujeres tenemos que estar pendientes de cualquier aviso que nos pueda dar nuestro cuerpo. Yo cuidaré más mi salud y estaré alerta de cualquier cosa que manifieste mi cuerpo”.

En el campo profesional, Laura Castro indica que tiene varios proyectos interesantes que llevará al cabo. Respecto al CIJ, está concluir la biblioteca, así como promover más el programa de asesorías para niños que no han podido seguir el ritmo del programa “Aprende en Casa” que se estableció por la pandemia.

El historiador e investigador especialista en arte sacro José Ángel Gutiérrez Romero también tiene considerado realizar varias actividades en 2021.

En el ámbito personal, dice que tiene el propósito de ampliar su práctica de ciclismo y retomar la natación. También planea conocer la mayor cantidad posible de municipios y pueblos del estado.

En el ámbito profesional planean concretar un proyecto de investigación y registro sobre las artes decorativas en Yucatán durante la época colonial, además de publicar un estudio y fuentes documentales sobre la insurrección maya de Jacinto Canek.

La doctora Gina Villagómez Valdés, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, indica que 2020 ha sido emocionalmente difícil, lo que le ha retrasado algunos trabajos.

Por ello, para este 2021 tiene tres propósitos claros de trabajo: el primero es concluir un libro sobre los retos de la juventud.

“Hice un estudio con mujeres universitarias sobre sus proyectos a futuro y me he encontrado con un gran fenómeno interesante sobre la juventud mexicana y yucateca. Son mujeres con altas expectativas de vida y ven la educación superior como una forma de salir adelante. Este libro lo estoy concluyendo y espero presentarlo este año”.

El segundo libro que espera publicar es sobre violencia política contra las mujeres, en el que rescata el caso de Yucatán con testimonios que recopiló en el proceso electoral anterior y anexando los de este año.

Su tercer propósito es continuar escribiendo un libro sobre historias y estrategias de supervivencia de mujeres mayas mayores de 70 años. “Quiero hacer un homenaje al eslabón más débil de la cadena social que son mujeres, mayas, ancianas”.

En término de acción y participación política, dice que en el año se dedicará a la agenda de la paridad siguiendo todo el proceso electoral.— Iván Canul