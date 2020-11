Abierta la inscripción para ser consejeros distritales

El jueves finaliza el INE su registro de postulaciones

El período de postulación para aspirantes a consejeros distritales es del 3 al 12 de noviembre, se recibirán las solicitudes de inscripción de manera virtual o en las sedes de los consejos distritales, informó Juan Carlos Ara Sarmiento, vocal secretario del INE en Yucatán.

La inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional, señala un boletín.

Cada propuesta se acompañará del formato de solicitud de inscripción, que deberá entregarse para su registro. El formato estará disponible en la página www.ine.mx.

Asimismo, la inscripción virtual se realizará vía correo electrónico dirigido al (la) Vocal Secretario (a) de la Junta Distrital Ejecutiva o de manera presencial en las instalaciones de la Junta.

En caso de la modalidad virtual, los documentos probatorios se enviarán por correo electrónico de modo adjunto a la solicitud de inscripción en formato PDF y en archivo digital comprimido. Para la modalidad presencial, la entrega de la documentación será en copia simple y legible.

Podrán inscribirse o ser propuestos como aspirantes los ciudadanos interesados en participar, incluidos los que hayan participado como consejera o consejero en los Consejos Locales o Distritales en anteriores elecciones, a excepción de quienes hubiesen participado como consejeros electorales locales o distritales durante tres o más procesos electorales federales.

Si la inscripción se realiza en forma presencial, el aspirante se obliga a cumplir los protocolos de prevención ante la emergencia sanitaria prevaleciente en el país.

Entre los requisitos principales se encuentran ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente.

Además, tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente y contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.

A su vez, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación y no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

También no contar con impedimento legal o incompatibilidad para el cargo, por no cumplir con los requisitos señalados en la ley y gozar de buena reputación y no haber sido condenada(o) por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.