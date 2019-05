Abierto a fraudes

Urgen a que se derogue artículo del notariado

El expresidente del Consejo de Notarios Rubén Bolio Pastrana pide al gobierno del Estado que derogue de inmediato el artículo 37 del Reglamento de la Ley del Notariado, porque es una puerta abierta a la comisión de fraudes inmobiliarios con escrituras notariales.

Mientras este artículo continúe vigente, dice, existirá la posibilidad para un notario de firmar escrituras de operaciones ilegales de compraventa, que si bien pueden ser anuladas, porque ese artículo es inconstitucional, “para hacerlo se requiere un juicio y éste puede tardar muchos años en resolverse”.

Dejar ese artículo es una excusa del gobierno para que sigan los fraudes inmobiliarios con los notarios, indica Bolio Pastrana, en la segunda parte de la entrevista que sobre este tema concedió a Diario de Yucatán.

En la primera entrega, el abogado declaró que el gobierno del Estado cometió un “error garrafal” en diciembre pasado, al modificar el Reglamento de la Ley del Notariado de Yucatán, pero sin derogar el artículo 37 de ese ordenamiento, que permite a los fedatarios firmar escrituras sin que los comparecientes se identifiquen con documentos oficiales.

Este artículo se contrapone al artículo 49, incluido en la última reforma a la Ley del Notariado de agosto de 2018, que obliga a los notarios a cerciorarse por diversos medios de la identidad de las personas que comparecen ante él.

El gobierno pudo haber derogado este artículo en diciembre, cuando presentó la última modificación a ese ordenamiento, pero “inexplicablemente no lo hizo”, indica el entrevistado. El artículo 37, que forma parte del capítulo III del Reglamento, que habla del ejercicio de la función notarial, dice textualmente: “Si alguno o algunos de los comparecientes no fuere conocido por el fedatario, ni presente documentos de identificación ni testigos de conocimiento, se podrá otorgar el acto, pero el notario deberá hacer constar tal circunstancia”.

En la entrevista, Bolio Pastrana dice que al revisar las últimas modificaciones a la Ley del Notariado y a su Reglamento le llamó la atención que no se hubiera derogado el artículo 37, que permite la participación en escrituras de compraventa de personas sin identificación.

Si una persona acude sin documentos de identificación con un notario, éste le puede pedir la presentación de dos testigos y si tampoco los tiene, “el machotito de antes —dice Bolio Pastrana— era poner conocido ante mí y con eso el notario la libraba, pero ahora, con el artículo 37 ni siquiera eso es necesario. Se puede comparecer sin documentos de identificación, sin testigos y sin ser conocido del fedatario”.

El artículo 49 de la Ley del Notariado establece, como ya publicamos, que los fedatarios públicos deben “cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes” y cuando no conozcan personalmente a alguno de ellos, deberán asegurarse de su identidad por cualesquiera documento fehaciente. Asimismo, si éstos carecieran de documentos, podrán mostrar su identidad por la declaración de dos testigos.

Según el entrevistado, quien también presidió el Colegio de Abogados de Yucatán, la persistencia del artículo 37, en clara contradicción con el 49 de la Ley, es “un punto de apoyo” para realizar actos indebidos.

Un abogado puede promover la escritura de una operación de compraventa de un predio apoyándose en el artículo 37, “que seguro sabe que es inconstitucional, pero acude a él porque no se ha declarado así y eso le da ventajas”, dice Bolio Pastrana.

Añade que la escritura hecha bajo el amparo del 37 “será nula, pero para reclamar esa nulidad el afectado tendrá que llevar al cabo un juicio y esto puede tardar una barbaridad. No es cuestión de decirle a los notarios: con la rapidez con que hiciste la escritura, con esa misma rapidez la cancelas, eso no es posible, se requiere la orden del Poder Judicial”.

Y aquí está el problema de no haber derogado el artículo 37, añade Bolio Pastrana: “la dificultad legal para recuperar lo que por derecho es de uno. No voy a mencionar nombres pero tengo un cliente que tardó 14 años en recuperar un terreno del que fue despojado cuando una persona falsificó su firma y vendió el predio a otro, quien a su vez lo vendió a un tercero que compró de ‘buena fe’”. (Continuará).— H. C. C.

“Nuestras leyes dicen que en las enajenaciones de inmuebles que no son a título gratuito hay que demostrar la mala fe del comprador, por lo tanto, en este caso el auténtico propietario quedó en una desventaja terrible”.

Por eso urge derogar el artículo 37 y cerrar definitivamente todas las puertas a la venta irregular de inmuebles, insiste Bolio Pastrana.

