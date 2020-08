Abogan por un despido

Llaman al alcalde de Valladolid a analizar la medida

La Agenda de las Mujeres Por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) solicita al presidente municipal de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, que aporte las razones fundamentadas y sólidas que justifiquen la decisión de despedir a la psicóloga Grissell Andrea Chi Arzápalo.

En un comunicado, el colectivo dice que a la profesional el 27 de julio le informaron por la directora del DIF Valladolid, Jacqueline Ortega Loría, que a partir de ayer viernes ya no tendría trabajo argumentando que “los servicios de psicología no se están necesitando mucho, no hay muchas personas usuarias y no la pueden mantener en el puesto”.

Los tiempos actuales, derivados del confinamiento y la incertidumbre por el Covid-19 han mostrado que, hoy más que nunca, se requieren los servicios de psicología a favor de la población, puesto que la salud mental de prácticamente se ha visto impactada por la situación de contingencia, sobre todo para las mujeres que viven procesos de mayor presión social y familiar de violencia, donde hay evidencias de que se han sobredimensionado en estos tiempos de confinamiento.

Por tanto, la argumentación que dio la directora del DIF Valladolid no tiene sustento, sino que presume una falta experiencia y sensibilidad en el comportamiento social que afecta principalmente a las mujeres.

Asimismo, la Amisy señala que, al quitarle de forma injustificada el empleo a la psicóloga Grissell Andrea Chi Arzápalo, también se lesiona el derecho a la salud mental y emocional de las usuarias que han sido atendidas en el área a su cargo.

“Consideramos que, precisamente por su trabajo eficiente, se le debió ofrecer una reubicación a otra área laboral, donde pueda seguir asistiendo los múltiples efectos que el prolongado confinamiento está causando en el propio personal de varias áreas en el Ayuntamiento de Valladolid”, se indica.

“En caso de tener argumentos sólidos para este despido se le solicita al alcalde de Valladolid presentarlos. De no tenerlos, por respeto a la construcción de una sociedad más justa, le pedimos restituir en sus servicios a la psicóloga y abonar en la garantía del derecho a la salud mental para toda la población de Valladolid y ampliando metas con el uso y aplicación de diversas plataformas y no únicamente de atención personal, como abrir una línea de Auxilio y Contención de Violencia.

“El DIF Valladolid debe tener la habilidad y el profesionalismo que se requiere para atender a las personas del municipio lejos de despedir a quienes pueden apoyar, cuánto más, en estos tiempos de seria afectación por la pandemia del coronavirus”, señala el colectivo en su boletín.

