Abre laboratorio digital para los emprendedores

Yucatán se coloca a la vanguardia en innovación, al convertirse en el primer estado del país en contar con un Laboratorio de Fabricación Digital (Fab Lab) promovido y operado por un gobierno estatal, que pone a disposición de los jóvenes emprendedores herramientas tecnológicas utilizadas alrededor del mundo para afrontar los retos del mercado y crear productos con mayor valor agregado, dice un boletín.

De lo que se trata es crear un ambiente en el cual las empresas innovadoras y los emprendedores encuentren buenas oportunidades para crecer y participar activamente en la dinámica económica del estado. Con estas acciones se contribuye a fortalecer la ruta de innovación y de emprendimiento que se necesita para transformar a la entidad.

Durante el evento, el gobernador Mauricio Vila Dosal y la coordinadora de la Red Latinoamérica de Fab Labs, Norella Coronell, encabezaron la acreditación del Centro de Investigación y Experimentación Tecnológica del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM) como parte de la Red Fab Lab y el inicio de operaciones del Fab Lab móvil.

Este espacio itinerante permitirá acercar a todos los rincones del territorio los procesos de creación y consolidación de ideas.

El titular del Poder Ejecutivo indicó que su administración le está apostando a la tecnología y la conectividad, dos de los motores para el desarrollo de la comunidad, y está trabajando en la creación de las condiciones y oportunidades para que todos los yucatecos tengan acceso a ello.

“Sin duda alguna, uno de esos motores son los laboratorios de fabricación digital, porque permiten abrir una gran ventana para que Yucatán tenga contacto y acceso directo con las ideas y la productividad que se están generando alrededor del mundo”, agregó ante el director del IYEM, Antonio González Blanco, el diputado Luis María Aguilar Castillo y la cónsul de Estados Unidos, Courtney Beale.

Tras reiterar que el potencial de la entidad requiere de las condiciones para desarrollarse y de apoyos que permitan consolidar proyectos de emprendimiento, especialmente entre los jóvenes, el gobernador recordó que en días anteriores anunció que siete empresas internacionales, nacionales y locales invertirán a mediano plazo cerca de 5,542 millones de pesos, lo que significará la creación de más de 10,570 empleos directos y 34,700 indirectos, principalmente en el interior del estado.

En ese marco, el mandatario también firmó un acuerdo de entendimiento con la presidenta de la Asociación Civil FabCity Yucatán, Ileana Cerón Palma, para una estrategia conjunta hacia Yucatán Región Fab City, cuyo objetivo es articular y crear una agenda que consolide al estado como una zona de desarrollo tecnológico, conectando a los 106 municipios con una visión compartida de producción local y bienestar común y sostenible, que responda a retos compartidos en materia de educación, vivienda, cuidado al medio ambiente, entre otros.

En el evento, se informó que el Fab Lab del IYEM se caracterizará por apostarle a la educación, impulsando talleres y espacios para los infantes que desde temprana edad tengan interés por trabajar de la mano con la invención como herramienta de la transformación social y promoverá que las próximas generaciones de jóvenes y adultos tengan el conocimiento necesario en la materia.

El Fab Lab móvil permitirá, entre otras cosas, llevar a los habitantes de los municipios del interior del estado la oportunidad de trabajar con la tecnología e innovación que se genera en el estado mediante cursos de robótica, animación 2D y Stop Motion.

Al hacer uso de la palabra, Norella Coronell destacó el interés del gobierno del Estado en conjuntar los esfuerzos para impulsar iniciativas innovadoras como una manera de aprender y generar economías alternativas, inclusivas y más justas.

“El fin de sumar a Yucatán como una Región Fab City es conectar a todos sus municipios a través del conocimiento y las plataformas comunes que se tienen en el mundo, de forma que se coloque a los ciudadanos por encima de la tecnología, como abanderados del desarrollo”, finalizó.

En otra actividad del gobierno del Estado, éste impulsa el Festival de la Veda 2019 para promover opciones productivas que permitan apoyar la economía de los pescadores durante la época en que se restringe la captura del mero en la entidad.

En este marco, pescadores del puerto de San Crisanto ofrecen a los visitantes paseos en lancha, venta de artesanías y recorridos a los manglares.

En el segundo fin de semana de esta temporada, familias yucatecas, de otros lugares del país y del mundo llegaron a este punto de la costa yucateca.

Ahí los hombres y mujeres del mar ya prestan gran variedad de servicios a fin de contar con otras formas de ingresos y generar derrama económica en sus comunidades, lo que se ha traducido en una gran fiesta que promueve la convivencia familiar y el consumo de productos locales.

Entre esos pescadores que ante la veda de mero desarrollan otras actividades productivas se encuentra Julián Chalé Uc, quien durante los dos meses que dura esta época ofrece su experiencia en el mar como guía de turistas, llevando a los visitantes a recorrer los manglares y refrescarse en el ojo del agua.

“Soy pescador, a esto me he dedicado toda mi vida y ahora que estamos en veda, pues vengo a hacer estos paseos y me sirve mucho porque en mi familia somos siete y dependo de la pesca, y ahora que está en veda hay que buscar cómo hacerle”, indicó.

Originario de este puerto yucateco y con 44 años, el hombre destacó que el Festival de la Veda ha sido una gran ayuda para él y sus compañeros en lo que termina la restricción de la captura de la especie, por lo que espera que en los siguientes años se continúe realizando porque así, con la promoción, cada vez llegará más gente, lo que impactará positivamente a su economía.

Como Julián, Miguel Ángel Rosado Loría ve esta estrategia promovida por el gobierno del Estado como una oportunidad para encontrar nuevas maneras de sacar beneficios a las bondades que el puerto tiene para dar a sus habitantes.

“Nos beneficiamos nosotros, pero también los artesanos, los restauranteros, los que dan tours, porque no nos dedicamos al mar durante un tiempo, pero tenemos de donde obtener el sustento de la casa y eso es un alivio para nosotros”, aseveró.

El padre de dos hijos, uno de ellos en etapa escolar, señaló que en días con mucha afluencia gana hasta 600 pesos, por lo cual se siente animado de seguir aprovechando las grandes oportunidades que el Festival ofrece a los municipios costeros.

“La idea me parece perfecta y excelente. Me gustaría que se sigan haciendo no solo hoy o mañana, sino todos los días que faltan, pues hemos estado teniendo más turismo y así ganamos todos porque ya no tenemos la preocupación de qué vamos a hacer o si nos caerán los trabajos extras”, afirmó.

José Santiago Chalé Poot, hombre de mar que junto a su esposa, Nancy González Maldonado, aprovecha el espacio que el escaparate da a los artesanos de esta comisaría para presentar sus productos hechos a base de coco y captar mayores ventas.

“Vengo de una familia de pescadores, desde pequeño crecí rodeado de ello, pero ahorita es una época dura para nosotros porque tenemos que buscar otro tipo de ingresos y de ahí nosotros comenzamos a vender nuestros artículos”, agregó.

Junto a sus papás, cónyuge y sobrinos, José Santiago señaló que se siente agradecido de contar con un espacio dónde dar a conocer las artesanías, que como muchas otras familias elaboran con tanta dedicación, ya que se pueden encontrar productos realizados con materiales como conchas, fibra de coco y miel.

“Para nosotros es bueno porque nos damos a conocer y a nuestro trabajo. Qué bueno que el gobierno esté realizando este tipo de eventos para que la gente venga a conocer nuestro puerto y todo lo que hacemos aquí”, señaló.

Los turistas podrán recorrer el bazar de artesanías, muestras gastronómicas, función de cine y juegos tradicionales para todas las edades.

Actividades

La primera edición del Festival de la Veda se realizará hasta el 31 de marzo en la costa local.

Apoyo

En este evento se promoverá la llegada de más turistas a la región costera de Yucatán, a fin de reactivar la economía de estas comunidades y respaldar a las familias de dependen de la captura del mero.

Turismo

Las amplias opciones turísticas y de recreo que se ofrecen en San Crisanto se complementan con actividades que realizan dependencias del gobierno estatal, como talleres de elaboración de títeres con materiales reciclables, una exposición fotográfica sobre los manglares, un concierto de trova, cuenta cuentos, limpieza de playas y dinámicas, las cuales promueven el deporte, la cultura y el cuidado del medio ambiente.