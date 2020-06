El área de pescados y mariscos es otra que ya reanudó actividades (Foto de Carlos de la Cruz) Otra imagen de la reanudación de actividades de algunos puestos en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito (Foto de Carlos de la Cruz) También los puestos de comidas ya abrieron, pero solo en su modalidad para llevar (Foto de Carlos de la Cruz) Algunos locatarios se quejan de que no se abrieron algunas rejas y ellos quedan aislados, de modo que la gente no llega (Foto de Carlos de la Cruz) Algunos locatarios se quejan de que no se abrieron algunas rejas y ellos quedan aislados, de modo que la gente no llega (Foto de Carlos de la Cruz) Varios puestos, entre ellos los de frutas y verduras, en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito reanudaron hoy sus actividades (Foto de Carlos de la Cruz) También los puestos de comidas ya abrieron, pero solo en su modalidad para llevar (Foto de Carlos de la Cruz) Varios puestos, entre ellos los de frutas y verduras, en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito reanudaron hoy sus actividades (Foto de Carlos de la Cruz) Varios puestos, entre ellos los de frutas y verduras, en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito reanudaron hoy sus actividades (Foto de Carlos de la Cruz) También los puestos de comidas ya abrieron, pero solo en su modalidad para llevar (Foto de Carlos de la Cruz) Otra imagen de la reanudación de actividades de algunos puestos en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito (Foto de Carlos de la Cruz) Varios puestos, entre ellos los de frutas y verduras, en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito reanudaron hoy sus actividades (Foto de Carlos de la Cruz) El área de pescados y mariscos es otra que ya reanudó actividades (Foto de Carlos de la Cruz) También los puestos de comidas ya abrieron, pero solo en su modalidad para llevar (Foto de Carlos de la Cruz) También los puestos de comidas ya abrieron, pero solo en su modalidad para llevar (Foto de Carlos de la Cruz) ❮ ❯

MÉRIDA.- Los mercados Lucas de Gálvez y San Benito poco a poco retoman sus actividades habituales y hoy se sumaron a la apertura las áreas de carnes, pescado, comidas y frutas y verduras.

Sin embargo, la afluencia de personas aún es poca, pues muchas aún temen salir de sus casas y otras no saben que ya hay más locales abiertos, comentaron locatarios de ambos centros de abasto.

Te puede interesar: Restaurantes de Yucatán piden concesiones o corren el riesgo de cerrar

Incluso, hubo quienes expresaron su molestia porque hay pasillos que aún están cerrados, lo que dificulta que la gente se aproxime a sus locales.

“Yo no estoy vendiendo nada porque no pasa la gente”, dijo Reynaldo Canché Mis, junto a la cortina metálica que los separa del área de mariscos y que mucha gente que viene de las calles 67 y 56-A utilizaba para entrar al mercado.

“Solo queremos que abran esta cortina para tener un acceso”.

No llegan los clientes

Elsi Noemí Pérez Campos, quien vende jugos en esa misma zona, se quejó de que no llegan clientes a su puesto.

“Estamos encajonados. Si uno viene a comprar para llegar donde estoy, tiene que dar toda la vuelta por la 54. Está complicado y mejor ya no llegan”.

El área de pescados y mariscos quedó separada del resto del mercado pues para entrar y salir solo se habilitó la puerta que da a calle 56-A. Desde el interior no hay paso.

A pesar de todo, algunos locatarios vieron con buenos ojos la reactivación de sus negocios después de tres semanas de estar cerrados debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Algunos ven con optimismo la apertura

“Ya nos hacía falta. Al momento que nos cierran tuvimos que encontrar un modo de vivir, entonces implementamos servicio a domicilio, pero sí nos cuesta mucho trabajo por las distancias", señaló Josué Acosta, de la pescadería Costa Azul.

"Por eso vemos bien que abran porque el mercado es un centro de abastos que es paso de cientos de personas. Si tu vienes al Centro, vienes por algo y te llevas otras cosas”.

Pero para algunos las cosas no han salido como esperaban, como Noemí Reynoso Mukul, quien aseguró que a las 9 de la mañana no había vendido nada.

“No hay gente y la gente no sabe que ya estamos acá, y esta puerta (la que lleva al pasillo dos) no la quieren abrir que porque no tienen personal para checar las entradas”.

Solo para llevar, un problema

La locataria, quien vende cocteles, tortas, tacos y sopas de pescado y marisco, también lamentó que solo les permitan vender para llevar.

“Nos afecta porque la gente quiere venir a comer. Si nos hubieran dado la oportunidad como en muchos lugares de que la gente coma, aunque parados pero separados porque es comida rápida, pero para llevar la mayoría no quiere”.

En la parte de arriba, donde funcionan varios puestos de comida, solo algunos locales abrieron este lunes.

“Abrimos, pero solo para llevar pues no se puede vender aquí. Y no sabemos si va a subir la gente porque está cerrado todo (…) Estamos empezando todavía y no sabemos que vaya a pasar”, señaló Eréndira Rivera Guzmán.

Recomendaciones a los clientes

José Manuel Pisté Rivero, secretario de Conflictos de la Unión de Baratilleros, celebró que por fin les permitan regresar a sus puestos en esta nueva normalidad.

“Se recomienda a las personas que antes pasen por el filtro y también les recomiendo que nos apoyen".

"Necesitamos que las personas nos vengan a visitar. Ahorita está abierto en un 40% porque va por fases, pero necesitamos que la gente venga a comprar”, subrayó.

Hoy también comenzaron a laborar varios puestos de frutas y verduras del Lucas de Gálvez que dan a la calle 54, así como algunos de carne de puerco y res en el San Benito, donde hasta la semana pasada solo se podía comprar pollo.

Afirman que ya no hay riesgo

“Pues ya estamos y la gente está entrando de a poco, pero venta, venta no hay", indicó Iván Estrella Aguilar, vendedor de carne de cerdo.

"No hay venta porque la gente no está acostumbrada todavía y las puertas están cerradas y muchos ya no entran porque se desaniman al verlas cerradas”.

Por su parte, Francisco Álvarez Araujo, vendedor de carne de res, señaló que le parece una buena medida que se haya abierto el mercado una vez que se comprobó que ya no hay riesgo sanitario.

“La gente empieza a venir poco a poco pues muchos piensan que sigue cerrado; además, cuando salió la noticia de que estaba infectado la gente se espantó y ahorita nos tienen que recobrar la confianza”.