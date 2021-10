Abuelita pide ayuda para cuidar a su nieto; padre del menor la agrede

Desde hace nueve años, Altagracia Chan ha cuidado con amor y dedicación a su nieto Elías, luego de que su hija falleciera.

" La difunta de mi hija me lo dejó, así pequeñito , yo lo he criado, con lo que hay", comenta la mujer de 85 años de edad, a quien ya los años le empiezan a pesar.

La pequeña familia está pasando por momentos difíciles, pues hace cuatro meses la octogenaria fue agredida por el padre del menor, quien a pesar de que lo visitaba, jamás hizo nada por su bienestar.

"Me dijo que me quería matar y me golpeó, me tiró con la mesa", señala la mujer, quien tuvo que ser hospitalizada varios días por una fractura en la nariz.