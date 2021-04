Abuelitos llevan sus sillas para esperar la vacuna en el Conalep

“Todos credencial de elector en mano… ¿Alguien necesita una silla de ruedas?”, indicaba un colaborador a quienes se formaron desde temprano a las afueras del plantel Conalep Mérida I del Fraccionamiento Del Parque para recibir la vacuna contra el Covid-19.

De pronto una mano se levanta, la de un adulto mayor sentado en la acera de enfrente, y dos colaboradores se aprestan a ofrecerla.

“¿Quién la empujará?”, pregunta el hombre mientras lo ayudan a acomodarse. “Usted no se preocupe, ahorita lo llevamos”, fue la respuesta.

Es el segundo día de vacunación en Mérida, ayer se vacunó a adultos mayores de 60 años nacidos en el mes de febrero. En este módulo, cuyo acceso es sobre la calle 16, las puertas se abrieron desde antes de las ocho de la mañana porque ya estaban esperando turno medio centenar de abuelitos, en su mayoría acompañados de algún familiar.

Algunas sillas plegables, banquillos, taburetes o un huacal les permitió a algunos precavidos hacer más llevadera la breve espera.

Para acceder al módulo se pidió a las personas mantener la sana distancia, entrar un familiar por adulto, todos con cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura.

Asimismo, llevar la credencial de elector para identificarse y corroborar fecha de nacimiento y colonia de procedencia según el código postal. Este último punto no es tan estricto, pero durante la primera media hora todos son vecinos de la zona oriente de la ciudad. El biológico a aplicar es la primera dosis de AstraZeneca.

A pie o en silla de ruedas, en triciclo de carga, taxi, autobús o vehículos particulares llegaban y de inmediato accedían, para antes de las 8:30 la fila que casi llegaba a la esquina se esfumó.

La vigilancia del sector está a cargo de elementos de la SSP, Policía Municipal y Guardia Nacional, en su primera parte: sin novedad.

José Guadalupe Chel, un adulto mayor, disfruta de la sombra sentado en la acera de enfrente, le dice al reportero que trajo a su esposa en su triciclo y la está esperando; él nació en diciembre, así que sabe que el 18 de abril le toca ahí mismo.

José Luis Darte, de 60 años, llegó a las 6:30 y fue de los primeros en la fila.

“La vacuna me la puse porque es una forma de ayudarnos a protegernos de la enfermedad, pero tenemos que seguir utilizando cubrebocas y gel antibacterial; vine temprano porque me enteré cómo se puso el primer día en el Centro de Convenciones Siglo XXI, pero por fortuna aquí no se dieron aglomeraciones. Me trataron muy bien, todo rápido, no duele y me siento muy bien”, dice.

Otro adulto vacunado fue Reynaldo Lara Gómez, de 72 años, él explica que estaba feliz y más tranquilo de haber recibido la vacuna, considera que el proceso es fácil, rápido y seguro, la atención es amable y cuidadosa. Igual considera que aunque ya está vacunado por seguridad continuará observando las medidas sanitarias que establecen las autoridades.— Emanuel Rincón Becerra