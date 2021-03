MÉRIDA.— En una noche tranquila, en medio del silencio que motiva la restricción de movilidad por la pandemia, desaparecieron 40 años de lucha, de trabajo y de tradición.

Con maquinaria pesada fue derrumbado el local donde funcionó el café "Ponte Xux", en la colonia Revolución (Cordemex).

"Pudo más el poder y el dinero del gobernador Mauricio Vila. No sé qué tipo de gobernador es. Dicen que el terreno de la escuela (Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña) ya lo vendió y le urge entregar y por eso hizo esto", señala la señora Elena del Socorro Martínez González, quien fuera la propietaria del icónico restaurante que se ubicaba en la antigua Carretera a Progreso con calle 27 de mencionada colonia.

Así amaneció el sábado 6 el terreno donde estaba el café "Ponte Xux", en la colonia Cordemex. Un policía armado con un rifle custodia el terreno que, según los propietarios del restaurante, sigue en disputa en los juzgados. Lona que promueve un parque industrial en el enverjado de la Escuela Normal de Educación Primaria, vecina del café "Ponte Xux". Por 40 años, "Ponte Xux" fue una referencia en la colonia Revolución, también conocida como Cordemex. El restaurante "Ponte Xux", una referencia para quienes se dirigían o venían de Progreso, fue demolido.

La mujer recuerda que ese espacio se los dio el Ayuntamiento de Mérida hace ya 40 años, a cambio de un terreno que tenían justo donde se construyó la avenida "Del Maestro" que lleva a Dzodzil Norte.

"Nos dieron los planos, todo, todo estaba bien, jamás habíamos tenido algún tipo de problema", dice sobre “Ponte Xux”, donde acostumbraban a desayunar y comer maestros y alumnos de la Normal.

Cerraron “Ponte Xux” por la pandemia

Por la pandemia del Covid y porque la mujer padece diabetes, decidieron cerrar el lugar un tiempo.

Sin embargo, comenta que su hijo tenía la intención de reactivar el lugar. Hace unas semanas invirtieron casi un millón de pesos para arreglarlo, pero un día llegaron y ya había un policía armado en la puerta que les impidió la entrada “por órdenes de los superiores”.

"Mi hijo buscó un abogado y se inició un litigio, hace un mes. Teníamos todas las de ganar, pero ya ve, pudo más el dinero y el poder del gobernador Mauricio Vila", asegura la mujer.

Aunque esa porción de terreno que colinda con la Escuela Normal aún está en disputa en los juzgados, el viernes 5 por la noche llegaron obreros y maquinaria pesada para empezar a demoler el local.

Se llevaron las cosas

“Al día siguiente pasó una vecina y me dijo ‘doña Elenita, ¿está usted bien?’, le respondí que sí y me dijo ‘Es que ya tiraron el Ponte Xux’. En ese momento me sentí no sé cómo”, señala.

"Nos dijeron que vieron que estaba la policía ahí y un señor vio que estén sacando las cosas, las subieron a un camión y se las llevaron", asegura la mujer.

Una vecina de la zona relató que los encargados de la demolición ingresaron a los terrenos de la escuela por la puerta del estacionamiento de la Normal, forzando el candado.

"No tenían llave y escuchamos que estén golpeando. Salimos a ver y vimos que estaba la Policía ayudando a romper el candado para que pueda entrar la maquinaria", comenta la vecina entrevistada.

Doña Elena señala que no sabe en dónde quedaron varios muebles, entre ellos una nevera grande para refrescos, mesas de madera, sillas, lámparas, puertas, muebles de baño, así como ventanas y puertas de aluminio y cristal, y tres cortinas metálicas.

“No nos notificaron”

"No sabemos en dónde están las cosas, porque no se notificó nada. Entonces mi hijo fue a poner una denuncia por robo", señala la mujer.

Elena Martínez se dijo triste, pues "Ponte Xux" es un negocio que inició con su marido, el cual falleció hace 26 años. Lamenta que el gobierno no esté abierto al diálogo y actúe de esa manera.

El local, como se mencionó, tenía una enorme tradición en la zona; en él la señora Elena recibió a varios personajes de Yucatán, como el finado exgobernador Víctor Cervera Pacheco a quien, recuerda, le daba la mitad de una torta de asado “porque él así lo pedía”.

También recuerda que Pastor Cervera, músico y compositor yucateco, pedía a doña Elena que cocinara chocolomo para él y sus amigos de una caballería cercana a Dzodzil Norte.

De todo eso, doña Elena ya solo tiene recuerdos, pues el local fue demolido durante la noche y ese pedazo de terreno, de poco menos de 20 metros cuadrados, está custodiado por un policía de la Secretaría de Seguridad Pública armado con un rifle.