Accidentado día en la zona oriente

Motociclistas con lesiones y daños dejan 3 sucesos

VALLADOLID.— Durante la tarde-noche del miércoles se originaron cuando menos tres accidentes, en los que se registraron lesionados y daños materiales. Se vieron involucrados principalmente motociclistas.

Anteayer, minutos antes de la cinco de la tarde, un motociclista identificado solo con sus iniciales M. L. V., de 52 años de edad, iba de oriente a poniente sobre la carretera Uayma-Tinum. Subió al puente a una velocidad inmoderada, por lo que no le dio tiempo de percatarse que ese tramo está en una curva prolongada.

El guiador perdió el control del vehículo, se impactó con la barra de contención y se barrió unos cuatro metros sobre la carpeta asfáltica, resultando con golpes.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron para auxiliarlo y trasladarlo al Hospital General de esta ciudad.

El mismo día a las seis de la tarde, un volquete transitaba de poniente a oriente (de Mérida hacia esta ciudad) en el tramo Yokdzonot-Libre Unión de la carretera federal libre.

Justo en el kilómetro 99 más 800 el chofer, cuyo nombre no se proporcionó, perdió el control del volante y la unidad se salió de la carretera.

El volquete avanzó unos 10 metros entre la maleza hasta que se detuvo dentro del monte. El conductor, según se informó, apenas tuvo algunos golpes simples y no fue necesario trasladarlo a un nosocomio.

Por otro lado, a las ocho de la noche el motociclista J. L. T. H., de 27 años, resultó seriamente lesionado después de chocar con una camioneta tipo estaquitas que se encontraba estacionada sobre la carpeta asfáltica, al parecer sin señalamientos.— Juan Antonio Osorio

De un vistazo

Detención

La camioneta que conducía M. C. C., de 62 años, se detuvo en la carretera y no puso ningún señalamiento, de modo que el motociclista que venía detrás no la vio y la chocó por alcance. Este último sufrió fractura de una pierna y al parecer de un brazo, por lo que fue llevado al Hospital Regional de Valladolid mientras que el sexagenario fue detenido en lo que se deslindan responsabilidades.