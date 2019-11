Accidente en la Av. Mérida 2000 envuelve en “drama” a conductores

Un accidente vial desembocó todo un drama esta mañana en el cruce de Av. 85 con Av. Mérida 2000 frente a las gasolineras gemelas.

De acuerdo con el reporte, un auto Dart de los 80’s golpeó y destrozó la parte frontal de un Prius Toyota de modelo reciente. No obstante, cuando la Policía Municipal se presentó para tomar conocimiento de los hechos, los conductores de ambos vehículos negaron haberse “volado” el alto.

El Dart era conducido por una señora de la tercera edad, quien dijo no tener asegurado el vehículo; por su parte, el joven conductor del Prius dijo no ser el dueño del vehículo, por lo que no podía llegar a un arreglo con la señora hasta localizar al propietario del auto.

Aspectos del accidente que se registró esta mañana en en el cruce de Av. 85 con Av. Mérida 2000. Fotos de Megamedia

Debido a que se trata de un cruce conflictivo en el que se han presentado varios accidentes viales, este camino cuenta con cámaras de seguridad, por lo que los agentes de la Policía informaron a los involucrados que, de no llegar a un acuerdo, revisarían estos dispositivos. No obstante, advirtieron que la resolución del conflicto tardaría dos días.

Finalmente, el conductor del Prius logró comunicarse con el dueño del vehículo, quien llegó a un arreglo con la conductora, a fin de evitar el engorroso trámite que involucraba resolver el conflicto a través de la Fiscalía.- (Por Darinka Ruiz).