Aceptar la realidad y proponer soluciones

Manuel J. Castillo Rendón (*)

En el proceso que el IMPLAN está siguiendo para aprobar la “modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida” llegaron a la etapa de la evaluación, tomado o rechazando las recomendaciones que algunos ciudadanos, colegios profesionales, organismos privados y entes públicos les hicieron llegar durante el período de las tres consultas públicas.

Si bien en su momento hice llegar mi postura con argumentos, también reconozco y agradezco el haber podido reunirme en tres o cuatro entrevistas posteriores, muy profesionales, cordiales, pero con posturas francas y directas, intentando obtener resultados, aunque en lo jurídico todavía hay serias discrepancias, especialmente en la interpretación del tema normativo y su aplicación.

De acuerdo con el Derecho Positivo Mexicano, solo los jueces y magistrados pueden interpretar las normas; los funcionarios solo deben actuar de acuerdo con la norma y no interpretarla y, finalmente, los ciudadanos tenemos el derecho a hacer todo lo que las normas no prohíben o es ilegal.

¿Dónde están las discrepancias más significativas?:

1) En la vigencia de los Planes y Programas, que de acuerdo con las leyes de Planeación, corresponden exclusivamente al período administrativo de quien los emite, perdiendo validez para el siguiente período administrativo.

2) En los diferente niveles de los Programas, definidos por las leyes de los asentamientos humanos en: nacional, de zonas metropolitanas, conurbadas, estatales, municipales, de centros de población (ciudades), parciales (de una parte de la ciudad) y sectoriales, porque cada nivel tiene diferentes alcances, no hay combinaciones y tampoco un nivel superior cobija al nivel inferior. La propuesta local, mezcla del municipal con el del centro de población, por lo que no debe ser aprobado, por no existir esa figura.

3) El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, organismo auxiliar contemplado en las leyes de asentamientos humanos (con ese nombre), es quien debe validar si dicho programa cumple con lo jurídico y lo técnico, para luego turnarlo.

4) El Cabildo lo recibe y son los regidores quienes aprueban los Programas, los publican en la Gaceta Municipal y los inscriben en el Insejupy.

Pregunto: ¿Van a enviar, validar, aprobar, publicar e inscribir un ordenamiento que no procede?

Entonces, ¿cuál es el escenario si la citada “modificación del PMDUM” aún no ha llegado a la etapa 3 del recorrido, y que conservadoramente, para terminar el proceso se puede llegar hasta los meses de abril o de mayo? Resultado: tendremos un PDU vigente solamente 3 meses, ya que el 1 de septiembre, al iniciar el siguiente período administrativo, no tendrá validez; así de sencillo.

Y, ¿qué hacer? No es necesario enloquecer y que por frustración se peguen un tiro, no es para tanto, basta con que acepten la realidad y quieran, con la información existente, enfocarse en proponer soluciones.

Lo primero, es estudiar, entender y sujetarse a las leyes, no interpretarlas. Segundo, delimitar el centro de población y decretarlo como debe de ser. Tercero, ordenar la información para armar cada nivel de ordenamiento, el municipal y el de centro de población.

Cuarto, fortalecer al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, privilegiando la participación ciudadana, la gobernanza de que tanto presumen. Quinto, la propuesta del ordenamiento territorial actual está sustentada en el criterio de saturación, criterio nada sustentable, y menos ahora.

Sexto, la ciudad es un conglomerado formado por diferentes y necesarios niveles sociales, económicos, culturales, políticos, y étnicos, lo que la hace rica en diversidad, pero distinta en necesidades y requerimientos, que deben ser atendidos de manera particular y con equidad, por ello hace años se propusieron las Zonas Homogéneas (ZH) que dan lugar a los Programas Urbanos Parciales y Sectoriales, y la suma de éstos conduce al Programa del Centro de Población, así de sencillo, sumando las partes, tenemos el todo, y no al revés.

Ahora más que nunca, por las necesarias restricciones debido a la pandemia, es factible que se recupere ese criterio de zonificación terciaria, para que con la información que tiene el IMPLAN se conozca para cada ZH: qué le falta, a qué hay que darle mantenimiento o conservar, qué no sirve, qué hay que cambiar, qué hay en demasía para apoyar a las ZH's cercanas o colindantes, qué será necesario controlar y apoyar en caso de una emergencia, fortalecer la estructura para una movilidad universal incluyente, y empezar a fomentar los espacios abiertos públicos y privados.

Olvídense de entregar un programa urbano; entreguen información consolidada, creíble, y entendible, para todos, en especial para que los funcionarios de desarrollo urbano sean congruentes con lo que está propuesto en los programas de ordenamiento territorial y lo respeten.— Mérida, Yucatán.

creasoc@prodigy.net.mx

Arquitecto, exfuncionario federal, estatal y municipal