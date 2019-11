Acercamiento a los jubilados

El Isstey abre 4 módulos para aclararles dudas

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey) informa que abrió cuatro módulos especiales de atención, a fin de escuchar y proporcionar información que permita aclarar dudas e inquietudes de jubilados y pensionados.

Esos trabajadores se quejan de que desde el 31 de octubre les hacen descuentos salariales y anteayer dijeron que ya preparan demandas de amparo.

Ahora Moisés Pacheco Pinelo, subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Isstey, informa que en los módulos dará atención personal a quienes trabajaron para el Estado y les informará lo que necesitan saber sobre los trámites que ofrece esta dependencia.

Los módulos laborarán de lunes a viernes de 8 a 17 horas en el Centro Comercial Isstey, en la calle 60 No. 438 entre 47 y 49; el Centro para Jubilados y Pensionados (Cejupe), en la calle 69 No. 522 entre 62 y 64 del barrio de San Juan, y en las Oficinas Generales, en la calle 66 No. 525 entre 65 y 67, todos del Centro. En la sede general habrá dos mesas.

Más información al teléfono 9999-30-37-00, extensión 21024, del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, se indica en un comunicado.