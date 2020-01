Acercamiento de empresarios turísticos con Michelle Fridman

Más acercamiento

Empresarios turisteros locales se reunieron anteanoche en una cena privada con Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico (Sefotur), quien les ofreció tener mayor comunicación con ellos, lo que no ocurrió el año pasado, y trabajar juntos, incluso desde ahora en la organización del Tianguis Turístico, al cual se espera la asistencia de unos cinco mil visitantes, dijo ayer el hotelero Jorge Carrillo Sáenz, organizador de esa reunión.

“Invité a amigos empresarios turísticos que tienen varias inquietudes en diversos temas, es gente que tiene la intención de trabajar de la mano con la Sefotur, independientemente de quien sea el titular, si al secretario le va bien, igual a los demás”, añadió al precisar que la cena fue en su domicilio.

Entrevistado en torno a la foto publicada en las redes sociales, donde aparece él y otros empresarios con la secretaria, Carrillo Sáenz precisó que esta reunión la convocó a título personal, como empresario hotelero, no como presidente del Consejo Empresarial de Turismo.

El empresario recordó que el pasado 23 de diciembre tuvo su primera reunión con la secretaria en su calidad de presidente electo del consejo, y uno de los puntos que le expuso fue que no hay un acercamiento entre ella y los empresarios del sector turismo, y es necesario incluso platicar de manera informal muchos temas.

“Por eso lo hice ahora como propietario del hotel Conquistador, con otros empresarios que pensamos es necesario trabajar de la mano sector privado y gobierno para salir adelante, parece empezar a presentarse una crisis de porcentaje de ocupación, debemos trabajar con quien esté de secretario de turismo, así lo entendemos”, indicó.

Carrillo Sáenz relató que en la reunión de anteanoche abordaron varios temas sobre el turismo, desde lo que afecta a los hoteleros, la organización del tianguis, el funcionamiento del Centro Internacional de Congresos, de este último por cierto la secretaría dijo no tener idea de quien sería su nuevo titular.

También se habló sobre Valladolid, de su falta de infraestructura, sobre cómo generar la pernocta de más del 1.8 que hoy se tiene.

Comunicación

“Se abordó mucho el tema de la comunicación, de la necesidad de hacerla muy fluida, la secretaria admitió que el año pasado no se dio esta comunicación y ahora está dispuesta a corregirlo, incluso sería a través mío, para compartirla con los demás, que la secretaria se los envíe también a los demás”, explicó.

En la reunión —continuó el entrevistado—, entre todos identificaron lo que pasó el año pasado como uno de los principales problemas y eso fue que no hubo la información debida, la secretaria dijo que se la enviaba a los presidentes de cámaras y no sabía que no se la hacían llegar a sus socios, por eso ahora buscará una mejor comunicación con el sector turístico.

El hotelero añadió que otro tema que les llevó tiempo fue la de participar más en la organización del Tianguis Turístico, en la logística, de cómo ayudar para que funcione, se comentó por ejemplo cómo aprovechar los autobuses, porque se espera a unas cinco mil personas, y habrá que transportarlas, así como otras problemáticas entre ellas el internet y cómo garantizar que no falle.

“El tianguis es una vitrina donde todos tenemos qué colaborar para que salga perfecto, no podemos darnos el lujo de no trabajar juntos para sacarlo bien, debe salir bien, para que a todos nos vaya bien, eso lo tenemos bien claro”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Empresarios turísticos

A la reunión con empresarios turisteros Michelle Fridman llegó acompañada de dos subsecretarios.

Participantes

Sobre los que asistieron, Jorge Carrillo Sáenz informó que fueron propietarios de negocios relacionados con el turismo, y son Armando Casares, de Control Tour; Jorge Torre Loría, del hotel Fray Diego; Félix Rubio, del hotel Maya Inn; Bernardo Fernández, de Hacienda Teya; Arturo Quirarte, del Hotel Hyatt; Agustín Illescas, de la Quinta Montes Molina; Jorge Flores, de Hoteles Technotel; Patricia Méndez, de hotel Gran Real Yucatán; Pedro Evia, de Restaurant Kuk; Pamela Bobadilla, de hotel Casa Azul; Luis Aguiar, de Auto-Progreso, y Alvaro Traconis Flores, del restaurante Katún.

