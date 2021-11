Acercan pruebas a los municipios

“Médico 24/7” ahora ofrecerá el ultrasonido

El programa “Médico 24/7” entra en una nueva etapa donde, además de llevar atención de primer nivel y medicinas todos los días del año y las 24 horas del día, acercará estudios de ultrasonido a los 105 municipios del interior del estado para que la gente no tenga que trasladarse fuera de sus comunidades para acceder a esos servicios, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre esos 105 municipios y las Secretarías de Salud (SSY) y de Desarrollo social (Sedesol) para la ejecución de este esquema, el gobernador también informó que este año se estará sustituyendo, con nuevas unidades, los 150 vehículos de traslado que se distribuyeron a todos los municipios al inicio de su administración.

En un comunicado se indicó que para acercar el servicio de ultrasonido a los municipios, Vila Dosal detalló que se está preparando a un equipo de técnicos para que, un día a la semana, en cada consultorio de “Médico 24/7” acudan mientras están en funcionamiento los centros de salud locales para realizar este tipo de examen médico a quienes así lo requieran y cuenten con una orden médica.

Los técnicos llevarán los estudios realizados en la jornada para que los radiólogos de Mérida los interpreten.

Los resultados se enviarán a los médicos de los centros de salud locales para que ellos puedan dárselos a conocer en la próxima consulta del paciente.

Todo esto para que no tenga que ir hasta otro municipio o a la capital yucateca, ahorrando con ello, tiempo y dinero, explicó.

Acompañado de los titulares de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, y de Sedesol, Roger Torres Peniche, Vila Dosal señaló que esta etapa se realizará en 3 tiempos:

En enero del próximo año se iniciará en 20 municipios; durante el primer trimestre de 2022 se extenderá a otros 40 municipios; y, finalmente, entre septiembre y diciembre se terminarán con los 45 municipios restantes.

“A finales del 2022 nos juntaremos para celebrar que ya tenemos ultrasonido en todos los municipios”, señaló el gobernador.

Sobre la renovación de los vehículos de traslado distribuidos por el gobierno a todos los municipios del estado, el gobernador señaló que esas unidades nuevas comenzarán a ser entregadas en febrero del próximo año ya que, debido a la pandemia, hay escasez en la industria automotriz.

“Sabemos que después de tres años las unidades que entregamos ya tienen un desgaste, por lo que las vamos a sustituir por unas nuevas. Quienes la tienen en buen estado y estén interesados en mantenerlas, las pueden comprar, ya que son arrendadas”, expuso Vila Dosal.

Desde el convento de San Bernardino de Siena, en el municipio de Valladolid, el gobernador refrendó este esquema, el cual es un compromiso de campaña cumplido desde el primer año de su administración.

Lo anterior, porque ya contaba con presencia en todos los municipios del interior del estado, a excepción de Tinum, donde debido a la falta de colaboración de la administración anterior, no había podido instalarse.

Sin embargo, con la entrada del nuevo Ayuntamiento ahora es una realidad.

En ese sentido, Vila Dosal agradeció a los Ayuntamientos de los 105 municipios del estado por el apoyo e impulso que han dado a Médico 24/7, ya que es un programa que hacemos entre todas y todos, porque juntos estamos trabajando y transformando para bien a Yucatán.

En su mensaje, Vila Dosal recordó que, luego de sus gestiones ante la Federación, se llegó a un acuerdo con la empresa que tenía a su cargo la construcción del hospital de Ticul, obra inconclusa por administraciones anteriores, para devolver al estado el terreno y el edificio edificado, con el objetivo de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reactive este proyecto anhelado por la población del sur del estado, con un nosocomio de 90 camas.

Lo anterior, continuó el gobernador, se complementa con otras acciones en materia de salud, como que el Hospital General de Tekax ya se encuentra operando al 100% de su capacidad, así como que se entregó al nosocomio de Valladolid un tomógrafo, el cual es el primero fuera de Mérida, y que se está gestionando la entrega de otro aparato en otro punto del territorio.

De igual manera, Vila Dosal señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del miércoles, manifestó su respaldo al proyecto de un nuevo hospital O’Horán, donde se propuso a la Federación que el gobierno del Estado donará el terreno.

El proyecto en el cual se está trabajando está casi terminado para buscar que le pongan registro en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Con todas estas acciones, en seis años vamos a transformar para siempre el tema de la salud en Yucatán y lo vamos a hacer juntos porque es la única manera, haciendo a un lado lo político y las grillas”, aseveró el gobernador.

Por último, Vila Dosal reiteró la importancia de salir a vacunarse, y que la gente que no lo ha hecho, puede a acudir a cualquier módulo de vacunación para recibir la dosis. Asimismo, llamó a los padres de familia a tener confianza de llevar a sus hijos a clases, ya que los datos han demostrado que este proceso no ha significado un aumento en los indicadores de la pandemia.

Finalmente, el gobernador convocó a los más de 500 médicos que conforman este esquema a no bajar la guardia y cumplir con sus responsabilidades, “porque quien no es responsable y no cumple, no tiene derecho de trabajar en el gobierno del Estado”.

Por su parte, Ana Patricia Chan Dzib, beneficiaria de este esquema, agradeció al gobernador por seguir cumpliendo con el compromiso que adquirió con los yucatecos para acercar los servicios de salud en cada momento, ya que es un programa que le brinda la tranquilidad de que, sin importar si es de día o noche, fin de semana o día festivo, contarán con un médico en su municipio.

En su turno, los titulares de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, y de Sedesol, Roger Torres Peniche; reconocieron que Médico 24/7 es un programa insignia del Gobierno del Estado y que no existe en ninguna otra parte del país.

En ese marco, se informó que, desde el inicio de esta administración, a través de Médico 24/7, ya se han dado 377 mil consultas sin que la gente tenga que salir de su municipio y en un horario es que antes no había médico disponible.

Con el programa Médico 24/7 se busca que los yucatecos puedan tener atención médica complementaria después de haber finalizado el horario de labores en los centros de salud o clínicas públicas, para ello se instalaron módulos de atención que funcionan cuando los doctores de la comunidad se encuentran fuera de su jornada laboral, es decir que, con este servicio se completa el tiempo en que no hay médico activo en las poblaciones.

Los módulos de atención están habilitados con medicamentos, material de curación, equipo médico y de cómputo, para brindar un servicio oportuno y de calidad.

En ellos se otorgará atención médica complementaria de primer contacto a las urgencias sentidas de la toda la población que lo solicite; es decir, aquellas que no ponen en riesgo la vida o funcionamiento de algún órgano, independientemente de que cuente con seguridad social o no.

Salud Programa estatal

El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la nueva etapa del programa “Médico 24/7”.

Nuevo servicio

El programa ofrecerá servicios de ultrasonido en los 105 municipios del interior del estado.

Agradece a ayuntamientos

Vila Dosal agradeció a los ayuntamientos de los 105 municipios por el apoyo e impulso que han dado a “Médico 24/7”.

Unidad

“No importan los partidos políticos cuando se gobierna para todos, y todos tenemos una meta en común que es que le vaya bien a la gente de Yucatán. No llegamos a administrar lo que había, llegamos para hacer mejor las cosas”, afirmó el gobernador.

Proyecto

De igual manera, Vila Dosal señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del miércoles, manifestó su respaldo al proyecto de un nuevo hospital O’Horán, donde se propuso a la Federación que el gobierno del Estado donará el terreno.