PUEBLA.— Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, aclaró que Carlos Ramírez Urzúa, quien falleció ayer en un accidente automovilístico en Puebla, no es familiar suyo, como manejaron algunos medios.



“Lamento el sensible fallecimiento de Carlos Ramírez Urzúa y le deseo a toda su familia que encuentren pronta resignación. He recibido muchas condolencias y muestras de afecto, sin embargo, quisiera aclarar que no teníamos ningún parentesco”, señaló el titular de Hacienda en Twitter.



Lamento el sensible fallecimiento de Carlos Ramírez Urzúa y le deseo a toda su familia que encuentren pronta resignación.



He recibido muchas condolencias y muestras de afecto, sin embargo, quisiera aclarar que no teníamos ningún parentesco. — Carlos Urzúa (@CarlosUrzuaSHCP) June 9, 2019

Ayer en un trágico accidente perdió la vida Ramírez Urzúa, luego de que su auto deportivo volcara en la vía Atlixcáyotl.



De la víctima inicialmente se dijo que era sobrino del secretario Urzúa, no obstante esta información es falsa .



Esquela que después fue borrada

Amigos y familiares del hombre colocaron una esquela en la página de Facebook del Club Campestre El Cristo, el más lujoso de Puebla y del cual el fallecido fungía como administrador, pero minutos más tarde desapareció el mensaje.



Ramírez Urzúa era gerente de ese exclusivo sitio donde viven políticos, familias adineradas y hasta deportistas.



¿Dónde fue el accidente?

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron poco antes de las 8 de la mañana en el kilómetro 18 de la Vía Atlixcáyotl en el carril con destino hacia la ciudad de Puebla y el exceso de velocidad sería la causa del accidente del Porsche blanco.— Con información de El Sol de México