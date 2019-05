Aclaran el procedimiento en demanda contra el Congreso

Le daría curso el Tribunal Superior la otra semana

Es mentira que con solo admitir el Poder Judicial estatal la demanda de acción por omisión legislativa o normativa contra el Congreso del Estado, ya se puedan casar en Yucatán personas del mismo sexo en tanto se resuelve ese recurso, afirmó ayer Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

“Para empezar los plazos se cuentan días hábiles, hoy (por ayer miércoles) no lo es, así que de entrada no cuenta este día, y no es para resolverse ya, es para que se dé cuenta de esa presentación, y luego se le va a dar cuenta al pleno, hay todo un trámite”, declaró.

Ayer informamos por declaraciones de Diego Emilio Leyva Perals, abogado de las agrupaciones sociales que luchan por la diversidad sexual, que al admitirse el recurso que presentaron contra el Congreso, por no aprobar las reformas que permitirían el casamiento entre personas del mismo sexo, habría una suspensión de acciones que permitiría esas uniones.

Entrevistado al terminar la ceremonia del Día del Trabajo en el Paseo de Montejo, el magistrado presidente desmintió que por solo la admisión de ese recurso legal ya se puedan dar los matrimonios sin importar el sexo en la entidad.

Ávila Heredia estimó que sería hasta la próxima semana cuando se le estaría turnando al pleno del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual se le iniciaría el proceso que marca la ley en estos casos.

El presidente explicó que el procedimiento que se sigue consiste primero en que le dan cuenta del recurso, lo cual sucedería hoy, y la próxima semana lo turnará al pleno del Tribunal, donde se nombrará a un magistrado para que sea el instructor del caso, para encargarse de determinar los pasos a seguir previa admisión y para continuar con las sesiones y demás trámites.

“Pero insisto, no por admitirse o en alguna parte del proceso permitirá los matrimonios sin importar el sexo en Yucatán, hasta que se resuelva, hasta que se emita la resolución”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ M.