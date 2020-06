Actividades en línea, opciones de la Uady para el entretenimiento

Con más de 140 actividades como encuentros cinematográficos, lectura, seminarios y conferencias, el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) presenta su Tercera Agenda Cultural a Distancia, correspondiente al bimestre junio-julio.

El responsable del programa, Raúl Lara Quevedo, informó que el objetivo de estas acciones es acompañar a la comunidad con una amplia y variada oferta cultural emergente, coadyuvando a mejorar la calidad de vida y la salud emocional de artistas y población receptora.

Para este mes, dijo, la agenda se inicia con la “Semana de la Palabra: Lectura y Resiliencia”, en la que se contará con más de 30 actividades literarias, presentaciones de libros, conferencias, talleres y cápsulas previniendo la depresión, ansiedad y el estrés a través de la lectura, dice un boletín.

Además recalcó que junio arrancará con la convocatoria “40 en cuarentena, escribiendo resistimos, leyendo coexistimos”, en donde los interesados podrán presentar un breve relato de su experiencia respecto al confinamiento y la experiencia de vida, temores, aprendizajes, perspectivas, preguntas y reflexiones.

La segunda semana será dedicada al “Seminario de Cultura y Salud Pública”, con cápsulas a cargo de expertos de la Facultad de Psicología de la Uady, en las que responderán preguntas sobre la ansiedad, depresión y cómo utilizar la lectura para contrarrestar a éstas.

Además, a través de estas conferencias se darán estrategias emocionales y psicológicas para no sentirse deprimidos por pérdida de trabajo, personas o rutina, comentó Lara Quevedo.

Para la tercera semana, se presentará la “Muestra de Grupos Artísticos en Movimiento” con más de 30 actividades como conciertos en línea, conferencias históricas de la música y danza, entre otras.

Durante la última semana de junio se llevará al cabo el “Encuentro Cinematográfico Virtual”, que congregará a expertos en el área con conferencias, talleres y proyecciones de películas en línea. La primera semana de julio contará con más de 15 alumnos y profesores de artes visuales que impartirán talleres de ilustración en línea.

Para finalizar, Lara Quevedo informó que la Segunda Agenda Cultural a Distancia marzo-mayo logró un alcance total de 333 mil 411 personas y más de 268 actividades como talleres virtuales, radionovelas, cápsulas literarias, galerías virtuales, concursos y convocatorias, por mencionar algunos de los eventos programados.

