Activista aboga por la defensa del territorio maya

La lucha continuará

El despojo del territorio no se frena y los habitantes de las comunidades rurales no pueden vivir sin los territorios porque desde sus ancestros viven de sus costumbres, la siembra, de la naturaleza, de la práctica del lenguaje indígena, señaló el activista indígena Pedro Uc Be, profesor, escritor en lengua maya y poeta, originario del municipio de Buctzotz.

En el marco de un conversatorio donde participaron académicos e investigadores de varios países hispanoamericanos como parte del próximo Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, que será del 9 al 13 de noviembre, el activista aseguró que “cuando nos quitan una parte de nuestro territorio para algún proyecto, nos están quitando muchas cosas”.

“Cuando nos dicen vamos a proporcionar enseñanza de la lengua maya para que no se extinga, es un engaño, es una trampa porque esa enseñanza está desvinculada del territorio maya, por ello no hay amor por la cultura maya. Ahora con los trabajos del Tren Maya los biólogos que trabajan en la construcción de las vías me contaron que en el desmonte detectaron muchos nidos de pájaros y les ordenaron quitarlos de su lugar y llevarlos a otro sitio. Los biólogos saben que cuando se mueve un nido, los pájaros jamás regresan. Les preguntó por qué lo hicieron si saben esa regla de la naturaleza y reconocieron que es parte de su trabajo y porque se lo ordenaron sus jefes”.

“Hay una deuda de las escuelas que forman con otras materias, que está bien porque enseñan en forma integral, pero dejan la parte importante como es la humana, el amor al territorio. De esa forma convierten a profesionales en obreros calificados para las grandes empresas, pero sin amor a la vida, sin conciencia sobre la importancia de salvar la cultura maya, defender el agua. Sin responsabilidad ética porque hay quienes participan o permiten que los desechos porcícolas vayan al acuífero aun cuando saben que le están haciendo daño a nuestra reserva del agua”.

El maestro Rodrigo Llanes Salazar, secretario del comité organizador del Congreso Iuaes, moderó el conversatorio con el profesor Uc Be que se llamó “La defensa del patrimonio y territorio maya”.

El ponente, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal, lamentó que los empresarios y el gobierno califiquen que los indígenas mayas son flojos, que no quieren trabajar y dejan ociosas sus tierras, porque la verdadera razón de dejar que crezca la selva es por todos los beneficios que aporta a la clase indígena maya como calidad de aire, plantas medicinales, animales para comer, agua subterránea limpia, vida animal y florística, entre muchas cosas más.

Pedro Uc aclaró que los múltiples amparos, denuncias y protestas que realizan en defensa del territorio maya no es solo para defender la tierra, sino la prioridad es defender y preservar todo lo que hay en el territorio maya. Y advirtió que aunque no tienen muchas esperanzas en los amparos que ya promovieron y ganaron algunas suspensiones contra el Tren Maya, la lucha del modo de vida de los pueblos indígenas mayas continuará y lo defenderán como un animal que se defiende con todo contra su depredador.

“Nosotros no vamos a quedarnos quietos ante la depredación de nuestro territorio que están realizando Fonatur y el gobierno federal”.—