Activistas, con posturas a favor y en contra del matrimonio igualitario

Opiniones sobre la votación de los diputados locales

Este rechazo al matrimonio igualitario “es solo un punto y coma en nuestra lucha, aquí acaba la lucha legislativa, pero sigue la jurídica, además de otra iniciativa ciudadana que ya preparamos”, dijo ayer Gabriel Alejandro Ramírez Orué (Alex Orué), representante de la comunidad LGBT en Yucatán.

En contraparte Víctor Chan Martín, integrante de la red Proyucatán, afirmó que con este rechazo “se reconfirmó que la sociedad yucateca quiere un matrimonio de manera biológica entre un hombre y una mujer, lejos de cualquier ideología, hoy se refrendó de manera jurídica, legislativa y biológica que el matrimonio en Yucatán solo puede darse entre un hombre y una mujer”.

Se entrevistó a ambos en el Congreso del Estado luego de que el Congreso rechazó por segunda vez la iniciativa con la que se esperaba permitir el matrimonio igualitario en Yucatán, de lo que informamos en nota aparte.

Cada uno planteó su postura sobre los resultados.

Alex Orué afirmó que esto no termina la lucha de la comunidad que representa, “ahora lo que sigue es darle seguimiento a los amparos que presentamos, uno de ellos precisamente es en el tema de la votación secreta de los diputados. Por cierto, lo que hicieron hoy fue darnos más material”.

El activista explicó que regresar a comisiones esta iniciativa en esta segunda ocasión fue porque los diputados querían como “entre postergar, hacerse a un lado, zafarse de la votación secreta, pero como lo acaba de señalar el presidente de la mesa directiva, ya el proceso legislativo para esta iniciativa termina, pero por la vía jurídica continúa”.

“No sorprende que votaran de forma secreta, era para igual hacerse a un lado de sus responsabilidades como legisladores, ahí queda muy claro que eso no hubiera ocurrido sin el aval mismo de la bancada del PRI, que es mayoría, y por algún acuerdo que han de tener con la bancada del PAN, el mismo gobierno del Estado que es panista”, añadió.

El representante de la comunidad lésbico-gay insistió en que sigue la lucha.

“Es un punto y coma esto, pues vamos a darle seguimiento al proceso jurídico por los amparos que presentamos, uno de ellos es en contra de la votación secreta que se había dado el 10 de abril (cuando rechazaron la iniciativa por primera vez) y nos acaban de dar más material”.

Alex Orué informó que se está promoviendo en paralelo juntar 5,000 firmas para presentar una iniciativa ciudadana a favor del matrimonio igualitario, eso se hace en las oficinas de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), por el remate del Paseo de Montejo, para presentar otra iniciativa en el siguiente período ordinario de sesiones.

Por su parte, Chan Martín declaró que “lo único que acaba de pasar es que se refrendó lo que la sociedad yucateca pidió en 2009, lo que el Tribunal Superior de Justicia hace unos años rechazó, y lo que se hizo en abril (el Congreso también lo rechazo), hoy lo que se reconfirmó es que la sociedad yucateca quiere un matrimonio de manera biológica entre un hombre y una mujer”.

El entrevistado consideró que todas las personas tienen derecho a manifestarse, lo que no se vale es hacer amenazas: “Escuché amenazas aquí y creo que todos los que estamos aquí lo escuchamos, no lo estoy inventando”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Matrimonio LGBT

Se pidió su postura a Víctor Chan Martín, parte de la red Proyucatán, sobre la iniciativa.

Contra amenazas

“Las personas que se manifiestan (a favor del matrimonio igualitario) siempre piden que se les respete y ellos no están respetando, puedo entender la frustración, es una condición humana, lo que no se vale es amenazar, infundir miedo, eso no lo comparto”, expresó.

Respaldo

El representante de Proyucatán manifestó que “hoy (en el Congreso) solo se está hablando de biología, del matrimonio entre hombre y mujer, lejos de cualquier ideología, es todo lo que se refrendó y felicitamos a los 15 diputados que de forma madura, seria y legislativa mantuvieron lo que Yucatán quiere”.