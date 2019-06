Activo ejército ambiental

Sembrarán 200 mil árboles en la capital yucateca

El ejército ciudadano pro medio ambiente se activó ayer en el fraccionamiento Los Héroes y junto con el gobierno promete sembrar 200,000 árboles de este año a 2021, la Comuna destinará recursos para estrategias de mitigación al cambio climático y aplicará un descuento en el predial al propietario de la vivienda que plante un árbol en su terreno.

Hasta ahora se han inscrito 50 organizaciones con 2,500 voluntarios que trabajarán en el plan de arborización de Mérida y ayer, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, este ejército a favor del medio ambiente sembró 500 árboles en los camellones de las avenidas y espacios públicos de Los Héroes, y obsequió otros 300 a los asistentes a la conmemoración de esta efeméride decretada el 5 de junio de 1974 por la ONU.

El impacto que generará en la ciudad la plantación de 200,000 árboles, según expusieron en un cartel el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, será de 251 hectáreas de superficie con nueva cobertura forestal, la absorción de 3,440 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2), producción de 2,435 toneladas anuales de oxígeno (O2) y 5.503,470 metros cúbicos anuales de aire filtrado.

Fue alentador ver ayer en la mañana a los 580 ciudadanos que plantaron árboles en las áreas “pelonas” del fraccionamiento Los Héroes. Participaron en su mayoría estudiantes de secundaria de la Escuela Técnica No. 76 y la Escuela Modelo, organizaciones de la sociedad civil, grupos de empleados de la marca cervecera Heineken y Grupo Sadasi, policías federales y empleados municipales.

El gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha encabezaron la conmemoración con sendos discursos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y de los árboles, y sembraron una mata de k’anisté o zapote amarillo ya crecido.

Los estudiantes animaron con su alegría el evento y un grupo de vecinos del fraccionamiento Vista Alegre puso en aprietos al gobernador y al presidente municipal porque desplegó carteles y mantas donde los acusaron de “agacharse” ante los empresarios gasolineros y exigió la cancelación de la nueva estación de servicio que se construye en esa zona. Lía Chacón Segovia se coló entre la gente que rodeaba al gobernador y le expuso personalmente la situación y le mostró un cartel con las siete gasolineras que hay en esa zona habitacional, unas pegadas a otras, con 650 metros, uno o dos kilómetro de distancia.

Ofrecimiento

La señora Chacón Segovia informó que el gobernador Vila Dosal le ofreció que hablaría con el alcalde Barrera Concha sobre este caso particular y que también le explicó al mandatario que un juzgado federal les pide $15,000 de garantía para continuar con el amparo que promovieron contra la construcción de la gasolinera Vista Alegre, pero no tienen el dinero para esa fianza.

Barrera Concha fue el orador central del Día Mundial del Medio Ambiente y destacó que este año es desafiante para el planeta en materia ambiental, pero hay un compromiso global a favor de nuevas formas de abordar los desafíos ambientales.

Este año el Día Mundial del Medio Ambiente tiene como lema “Contra la Contaminación del Aire” porque es un elemento esencial para la vida en el mundo y ningún ser vivo podría desarrollarse, ni siquiera nacer de no ser por el aire.

Leyó datos de la Unesco sobre la afectación al medio ambiente: 92% de los habitantes del mundo no respira aire limpio, 5 billones de dólares cuesta a la economía mundial cada año los gastos en asistencia social por este problema y en 26% se calcula la contaminación por ozono a nivel del suelo que reducirá el rendimiento de los cultivos básicos para el 2030.

Por todos esos datos, el Ayuntamiento suma esfuerzos con el gobierno del Estado en el marco de la Declaración Mérida 2050 para la siembra de 200,000 árboles más, que mitiguen en un futuro las altas temperaturas, purifiquen el aire y revitalicen los suelos. Con ello, la ciudad privilegia los espacios verdes por encima de las planchas de concreto.

“Mérida se encuentra calificada entre las ciudades con mejor calidad del aire en México, según el sitio Indicador de Calidad del Aire en el Mundo (ICAM), (World Air Quality Index), que registra la composición del aire en más de mil urbes con un índice de calidad para Mérida del número 6, que representa para nuestra ciudad condiciones de calidad del aire aceptables y menos contaminadas”, destacó el alcalde.

Anunció que como resultado de su participación en la Conferencia Internacional sobre Acción Climática, en Alemania, Mérida se comprometió ante la comunidad mundial en contar con un presupuesto para 2020 dirigido concretamente para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y la movilidad sustentable. Además, dijo que en breve presentará al Cabildo la iniciativa para crear un programa de subsidio del 5% del impuesto predial a quien plante y cuide un árbol en su terreno.

“En Mérida podemos admirar un cielo limpio, azul, transparente, y respirar un aire limpio no contaminado”, recalcó. “Dos premisas de la naturaleza que debemos valorar como ciudadanos que habitamos en esta ciudad próspera y con calidad de vida, es que por las noches tenemos oportunidad de admirar todavía las estrellas en nuestro cielo nocturno”.

En su turno, el gobernador Vila Dosal destacó la gran asistencia ciudadana con motivo de la efemperide y que en los próximos tres años Mérida tendrá 200,000 árboles nuevos, más los que siembren los ciudadanos.

Luego pidió la colaboración de los vecinos para que rieguen los árboles que plantan en la vía pública para que sobrevivan y explicó los motivos por los cuales autorizan el corte de árboles en la ciudad, acto que critican duramente en las redes sociales y que hasta los tachan de bárbaros e insensibles.— Joaquín Chan Caamal

“Ya, para terminar yo nada más quiero hacerles una pregunta, ¿los de la Técnica 76 se quieren ir de excursión sí o no?, ¿los de la Escuela Modelo se quieren ir de excursión sí o no? Muy bien, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para irse de excursión”.

Como acostumbra en eventos donde participan estudiantes, Vila Dosal ofreció una excursión para los alumnos de secundaria de la EST No. 76 y Escuela Modelo, pero lo condicionó de que cada uno debía sembrar un árbol en su casa. La propuesta no gustó a los alumnos, uno de los cuales gritó que no, pero el gobernador no cambió su decisión.

Iniciativa Trabajo conjunto

Se cumple el compromiso de arborizar la ciudad dentro de la Declaración por Mérida 2050.

Cortes

El gobernador Mauricio Vila Dosal dijo que los árboles no se cortan si no tienen un dictamen de la autoridad competente y se autoriza su tala si están enfermos o viejos porque representan un peligro. Sin embargo, por cada árbol que se tala se siembran 10 ó 20 nuevos como compensación.

Capital

Por su parte el alcalde Renán Barrera Concha recalcó que “en Mérida podemos admirar un cielo limpio, azul, transparente, y respirar un aire limpio, no contaminado. Dos premisas de la naturaleza que debemos valorar como ciudadanos que habitamos en esta ciudad próspera y con calidad de vida, es que por las noches tenemos oportunidad de admirar todavía las estrellas en nuestro cielo nocturno”.