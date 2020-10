2 de 3 senadores locales, contra fin de fideicomisos

Dos de los tres senadores yucatecos censuraron la extinción de los fideicomisos bajo el argumento de combate a la corrupción y deploraron que no haya certeza sobre el futuro manejo del dinero que se asignaba a esos instrumentos jurídicos.

La tercera voz de los senadores locales defendió la medida aprobada ayer y dijo que no se debe confundir la desaparición de los fideicomisos con la desaparición de los recursos, pues éstos seguirán fluyendo y con “mejor distribución”.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Senado, manifestó que la decisión final tiene repercusiones negativas y a Yucatán en específico le golpea fuerte al desaparecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo Metropolitano, Financiera Rural y figuras relacionadas con la investigación e instituciones de ciencia, como el Cinvestav y el Conacyt.

En el caso del Fonden, el legislador priista calificó de acto de inconsciencia su eliminación sin que se haya creado un mecanismo que lo sustituya.

“Si al presidente le gusta tanto preguntar al pueblo sabio, ¿por qué no hizo una consulta sobre este tema?”, preguntó el panista Raúl Paz Alonzo. “La verdad es que el gobierno federal ya no tiene dinero para el cierre del año y estaba viendo de qué cajones lo sacaba”.

Verónica Camino Farjat, del PVEM, dijo que en lo general votó a favor de la extinción de los fideicomisos porque muchos de ellos no tienen razón de ser y tienen un manejo oscuro de los recursos, que en varios casos quedaban “asentados” sin justificación alguna.

El Senado avaló la extinción de los fideicomisos en maratónica sesión de más de doce horas, que concluyó ayer en la mañana.

Fueron 64 votos a favor y 39 en contra. Los primeros correspondieron a los senadores de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES).

“A la licuadora”

Entrevistado al término de la sesión, Jorge Carlos Ramírez indicó que a lo largo de la discusión fue quedando claro que no hay certeza sobre los recursos que se destinaban a los fideicomisos.

“Al contrario, el dictamen establece claramente que en caso de ser necesario se puede utilizar ese dinero para resolver otros compromisos que se hubieran adquirido”, subrayó.

“En otras palabras, el dinero se va la licuadora. Es algo triste porque lo que hacían los fideicomisos era asegurar una fuente de recursos y una fuente de pago”.

El legislador yucateco dijo que fue interesante el sentido del voto de los senadores, pues, por ejemplo, en el PVEM hubo quien presentó “reservas” contra la eliminación de algunos fideicomisos, entre ellos el Fonden, pero se aseguró que en lo general su bancada votara a favor.

Agregó que la senadora Xóchitl Gálvez hizo notar esa simulación y llamó a los legisladores del Partido Verde una “partida de hipócritas” porque terminaron votando a favor cuando habían presentado “reservas”.

Ramírez Marín indicó que las consecuencias de la aprobación se experimentarán de inmediato, porque las dependencias involucradas congelarán los recursos en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publique el decreto.

Explicó que el proceso legislativo concluyó ayer. El dictamen es turnado al Ejecutivo para la emisión del decreto, que entrará en vigor apenas se publique.

También recordó que un grupo de senadores se reunió anteayer con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes anticiparon que interpondrán un recurso legal contra la medida ante la Suprema Corte de Justicia.

“Nos pidieron que nos sumáramos, así que seguramente una vez publicado el decreto se estará analizando qué procede: si nos sumamos o presentamos otra demanda”, puntualizó.

Raúl Paz consideró “un error total” la estrategia del gobierno actual de etiquetar la corrupción en todo sin mostrar pruebas.

En el tema de los fideicomisos, subrayó, nunca se hizo un estudio a profundidad, no se demostró qué estaba mal como alegaba el gobierno federal y mucho menos se planteó alguna alternativa de solución.

“Lo que yo proponía, e incluso lo expuse en tribuna, es que analizáramos con detalle los fideicomisos, porque muchos de ellos representan una lucha de años de distintos sectores para acceder a recursos sin tener que depender del ánimo del gobernante en turno, si éste los quiere dar o los usa para presionar”, abundó.

Citó el caso del Fonden: “Había reglas muy claras y si las cumplías accedías a los recursos. Que si el proceso era lento, que algunas veces fallaba, pues ‘compro’ esos argumentos si quieren, pero debíamos analizarlos con detalle. Ahora todo estará sujeto a la discrecionalidad de algunas secretarías”.

El senador panista calificó de una pena para el país la desaparición de los fideicomisos y añadió que si el pretexto era evitar la corrupción entonces se debe trabajar en esto.

No obstante, consideró que el gobierno de López Obrador incurre en contradicciones, pues invierte mucho tiempo en señalamientos a las administraciones pasadas, pero es un hecho que también en sus filas se han presentado casos de corrupción.

Además, apuntó, la realidad es que el gobierno no tiene dinero porque ha sido ineficiente en el manejo de recursos y sus proyectos emblemáticos y programas de asistencia directa les están costando miles de millones de pesos a los mexicanos. Sin embargo, éstos son su prioridad porque viene el 2021.

Más adelante tildó de vergüenza lo que se vivió en la Cámara de Senadores con este asunto, pues, “a ojos cerrados y como en las peores épocas del totalitarismo en el país”, no se movió ni una coma al dictamen recibido de la Cámara de Diputados.

Verónica Camino recalcó que muchos fideicomisos no tienen justificación y algunos de ellos se quedaban con el dinero sin usarlo.

La situación ahora, explicó, será diferente, pues una vez que la Tesorería de la Federación otorgue el dinero directamente a una institución o Secretaría podrá exigir que se le devuelva lo no ejercido, algo que con los fideicomisos no se puede.

La senadora del PVEM agregó que ese dinero que se queda a los fideicomisos no son reservas, como erróneamente sostienen algunos.

“Hay un principio en la administración pública que dice que el Estado no debe tener excedentes salvo las reservas, las que realmente se consideran reservas”, señaló. “¿Cómo vas a decir que un dinero que hace diez años no se toca es una reserva? Otro detalle es que no están regulados sus excedentes. ¿Quién los utiliza?”

También preguntó de qué sirve a un fideicomiso que se le otorguen $50 millones en un año, por ejemplo, si solo ejerce $25 millones. “¿Qué hace con lo demás?”.

Esa situación, continuó, se hace más evidente en casos de una emergencia: “¡Imagínate que tienes asentada ‘ene’ cantidad de miles de millones y no la puedes ejecutar”.

No obstante, dijo que hay fideicomisos que sí tienen razón de existencia y eso es lo que la motivó a presentar “reservas” en la sesión, aunque a fin de cuentas en lo general votó a favor de la propuesta del Ejecutivo.

“Muchos senadores metieron ‘reservas’. Eso es fijar una postura, es decir: voy a estar pendiente de esos recursos.”

Entre los fideicomisos a los que planteó “reservas” mencionó Fidecine, Fonden, dos de Conacyt, Fondo Metropolitano, Financiera Rural y el de Cambio Climático.

Agregó que a ningún senador le autorizaron las “reservas”, pero de cualquier manera dará seguimiento y vigilancia a los fideicomisos que considera se debieron proteger.

En el caso del Fonden dijo que este fondo arrastra una deuda de cinco mil millones de pesos, lo cual ya ameritaba una intervención, y manifestó que existe una Ley de Protección Civil que dice que si un municipio o un Estado se ve rebasado por un desastre la Federación tiene que aportarle dinero.

“Hacienda tiene la responsabilidad, porque la Ley deProtección Civil así lo dice, y si no lo hace, el Estado o el municipio se pueden amparar y la Corte va a fallar a su favor”, enfatizó.

“Para mí la deuda del Fonden es una deuda silenciosa. Es igualita a la del Isstey en Yucatán, de no dar las tierras en dación de pago para liquidar”.

La exdiputada priista indicó que el dinero que corrspondía al Fonden los manejará el Sistema Nacional de Protección Civil.

“Recordemos una cosa: el Fonden es una respuesta de emergencia, no cubre los daños estructurales”, apuntó. “Es decir, en la obra pública y en la vivienda entran otros programas. Cuando se dice que desaparece el Fonden y ya nunca habrá más ayuda no es así. El Fonden es la primera respuesta, que deja las bases para que se establezcan las mesas de coordinación”.

En yucatan.com.mx ofrecemos una versión amplia de las opiniones de los senadores.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Más detalles

El Senado avaló la extinción de los fideicomisos en maratónica sesión de más de doce horas.

La primera ronda

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Senado, informó que la primera votación fue cerrada: 65 votos a favor de la desaparición y 51 en contra.

Segundo proceso

La segunda votación fue de 64 a favor —de Morena y sus aliados PVEM y PES— y 39 en contra.

Acusaciones

La diferencia en el número de sufragios entre una y otra votación, indicó Ramírez Marín, es que los senadores del PT abandonaron la sesión disgustados. Calificaron de irresponsable al presidente de la Comisión de Hacienda y se quejaron de que los acuse de traición cuando son ellos quienes lo ven como traidor por impulsar la desaparición de los fideicomisos.

Estados de ánimo

El legislador priista deploró que ahora, en el caso de investigación y ciencia, el apoyo financiero esté sujeto al ánimo del gobernante y a que éste no esté disgustado por posturas políticas.