Acuchillado en un pleito

Jóvenes ingerían cerveza en casa de alcalde de Teya

La tarde-noche del pasado sábado se registró un pleito en un predio del alcalde de Teya, Luis Núñez, quien busca la reelección representando al PRI, con saldo de un herido.

Un grupo de jóvenes se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la casa del candidato, se hicieron de palabras y pasaron a más agresiones verbales hasta que uno sacó un objeto punzocortante y se lo clavó en el pecho a otro joven.

De acuerdo con lo averiguado, los jóvenes fueron invitados por el alcalde a beber cervezas en su predio como parte de su campaña.

Se supo que al agredido se le conoce como Moisés Cocom (a) “Chino”, quien al discutir recibió una puñalada por parte de Juan Brito (a) “Huacho”.

El hecho causó revuelo en los pobladores, quienes deploraron el actuar del mandatario.

“Nos causa malestar que el mismo presidente fomente el alcoholismo, es una pena que si busca reelegirse reparta cervezas, droga y demás cosas, es un secreto a voces lo que hace el presidente, todos saben lo que hace, ¿entonces por qué los problemas por culpa de él? (SIC)”, dijo un lugareño.

“La gente no quiere más alcoholismo en el municipio, bastante hay y con esta campaña electoral el presidente puso más de su parte para fomentar el alcoholismo, pasa a las puertas de las casas y dice que fomentará el deporte para que los jóvenes no caigan en el alcoholismo y hace lo contrario”, añadieron otros vecinos del municipio de Teya.

Los hechos ocurrieron en la calle 20 entre 25 y 27, que se suman a lo que sucedió semanas atrás.

En aquella ocasión uno de los candidatos a regidor, integrante de la planilla de Luis Núñez (PRI), se le detuvo por escandalizar y estar en estado de ebriedad.

A raíz de lo ocurrido anteayer, se mencionó que en ese entonces igual estaban en el lugar Moisés Cocom y Juan Brito como parte del “equipo de choque” del candidato priista a la alcaldía.— Megamedia

Yucatán Vandalismo

En la comisaría de San José Oriente, municipio de Hoctún, apedrearon un consultorio.

Daños

La madrugada del sábado unos jóvenes lapidaron el dispensario y el consultorio médico, que fueron inaugurados semanas atrás.

“Afectan al pueblo”

Habitantes mencionaron que hay unos jóvenes identificados como opositores al presidente municipal: si no hace obras se enojan y si las hace se enojan y causan daños. “Es chico nuestro pueblo, todos saben quién lo hizo, el problema es que no afectan al presidente, afectan al pueblo, ya que el dispensario y consultorio médico es un lugar en la que todos acudimos, pero ellos no lo ven así, ellos lo ven políticamente”, dijo Juan Cobá.

Quejas

“Antes decían ‘está abandonado el Palacio, el dispensario’, hace poco lo remodelaron y se puso a disposición de la gente el dispensario médico y nos les pareció, entonces solo buscan jo...”, apuntó María Cobá. “Como no están en el poder no dejan trabajar, lo peor del caso que a sus familias de los jóvenes se les ha visto ir a consultar y (a ellos) no les da vergüenza destruir un lugar que sirve a todo el pueblo”.

“Los mismos de siempre”

El alcalde César Novelo Arana dijo que reprueba todo tipo de violencia y que se dañe el patrimonio de los habitantes de San José Oriente, ya que considera que “los mismos de siempre” están usando los tiempos políticos para dañar un lugar que sirve a la comunidad.