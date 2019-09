Acusan a AMLO de “recortar el buen rumbo de Yucatán”

Preocupa al PRI la reducción del erario en 3 rubros

El PRI manifestó ayer su desacuerdo y preocupación por el recorte de $2,150 millones de inversión del Gobierno Federal para Yucatán en 2020, de manera especial en los rubros de obra pública, programas sociales y municipios.

En rueda de prensa convocada al mediodía en las oficinas del PRI (y de manera simultánea en todo el país, presentada por los dirigentes de los Comités Directivos Estatales), su presidente estatal, Francisco Torres Rivas, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador; a su delegado en el Estado, y a todo Morena de “estar recortando el buen rumbo de Yucatán”.

Acompañado de Liliana Guadalupe Araujo Lara, alcaldesa de Tekantó, y Sansón Israel Palma Santos, de Yaxcabá (vicepresidenta y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México —Fenamm— en Yucatán), fijo su postura contra los recortes presupuestales que propone la Federación en 2020 enviado a la Cámara de Diputados.

Según detalló, esta año las dependencias federales ejercieron recursos para programas y obras por $70,180 millones y en 2020 serán $68,000 millones, lo que representa una disminución de 3.02%.

“En el tema de Bienestar queda claro que nueves de cada 10 pesos se destinan solo a tres programas sociales: pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad y sembrando vida. Han quedado eliminadas de Bienestar la atención a jornaleros agrícolas, programa de empleo temporal y comedores comunitarios”, dijo.

Torres Rivas indicó que el gobernador Mauricio Vila Dosal no está solo para tomarse la foto, su labor debe ser actuar con firmeza en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Yucatán.

“Basta de desprecio a las familias trabajadoras de Yucatán”, agregó.

El priista informó que se invertirán $530 millones menos en obras pública, incluyendo $200 millones que se dejarán de invertir en carreteras lo que significa sacrificar la calidad en infraestructura, y por tanto la economía, y cancela empleos para miles de trabajadores de la construcción, entre albañiles, camineros e ingenieros.

También detalló que el gobierno de López Obrador propone un recorte de $1,200 millones para la educación pública: este año el sector recibió $4,031 millones y para 2020 se propone $2,800 millones.

Cuando se retiraba de la sede del PRI, Torres Rivas fue abordado por reporteros que le preguntaron sobre la salida de Ivonne Ortega Pacheco y su acercamiento a Movimiento Ciudadano.

El dirigente solo dijo que, tras la salida de Ivonne hasta ahora no ha renunciado ningún otro priista yucateco y que al ya no pertenecer al partido, el retrato de la exgobernadora no se colgará en el salón de los exgobernadores del PRI.— Luis Iván Alpuche Escalante

Estos recortes, dijo, se enfocan principalmente en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y Progresa, en su componente educativo que buscaba la permanencia de las niñas y los niños en la escuela, erradicar el trabajo infantil o apoyos para materiales escolares.

“En 2019 Morena se dedicó a destruir las guarderías y estancias infantiles, para 2020 ha decidido terminar con las Escuelas de Tiempo Completo con el que las niñas y niños pasaban más tiempo en la escuela, con actividades extraescolares y alimentación”, dijo.

Apuntó que sin estancias, sin guarderías y escuelas de tiempo completo, Andrés Manuel López Obrador y Morena están complicando la vida de miles de familias yucatecas.

Torres Rivas advirtió que se observa con mucha preocupación que el Fondo de Aportaciones Múltiples tendrá 400 millones de pesos menos para 2020, un recorte de 60%.

Este fondo, dijo, se destina para asistencia social como pueden ser: otorgamiento de desayunos escolares calientes y fríos; apoyos alimentarios como despensas, alimentación en albergues, casas hogar y utensilios para la preparación y consumo de alimentos.

También se utiliza para la construcción, remodelación y equipamiento de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

En relación con el campo, aseguró que el sector agropecuario sufre un recorte de 16%, “si en 2019 se ejercieron 230 millones, para 2020 se propone reducirlo a 191 millones.

“Estos $40 millones para el campo afectan a las familias campesinas, ganaderas, pesqueras y es un golpe muy fuerte a un sector que requiere apoyo para producir los alimentos que consumimos”, dijo.

Sobre obra pública comentó que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado, para 2020 se invertirán 530 millones menos en obra pública, incluyendo cerca de 200 millones que se dejarán de invertir en construcción y mantenimiento de carreteras.

“Dejar de invertir en este rubro significa comprometer la calidad de la infraestructura del estado y por lo tanto de la economía; elimina posibilidades de estar mejor comunicados, especialmente para los pobladores de los municipios rurales y cancela empleos para miles de trabajadores de la construcción entre albañiles, camineros o ingenieros”, aseguró.

Afirmó que el priismo de todo el país estará trabajando de cerca con sus legisladores para tratar de revertir esta “preocupante situación” y llamó a los demás partidos a hacer un frente común contra este presupuesto que atenta contra el desarrollo de la entidad y de todo México.