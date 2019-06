Acusan a Nerio Torres

“Billy” Fernández dice: Violentó la asamblea electiva

Héctor Fernández Zapata, secretario general del FUTV, aseguró que Nerio Torres Ortiz, presidente honorario de este sindicato, violentó la asamblea electiva de ayer.

Entrevistado, se le preguntó qué papel jugó Torres Ortiz durante la asamblea.

“Don Nerio jugó un papel de violentar la asamblea”, afirmó. “Él no tenía el carácter de pararse a las puertas del local para invitar a los compañeros a pasar, y lo hizo. Eso lo debió de hacer el candidato (Jorge Zapata López), por eso se lo dije a ellos con respeto. Lo acordamos todos antes de la asamblea (que nadie hiciera proselitismo en el local) y mi contendiente no lo respetó. Salió a las puertas a invitar a la gente, yo tuve que levantarme del presídium, donde estuve desde las 8 de la mañana, porque quería que se desarrolle en paz la asamblea. Tuve que ir para ver qué sucedía en la puerta de acceso y les pedí que se mantengan fuera de la entrada”.

“Don Nerio es un socio. Debió mantener la calma, debió comportarse para que se lleve un proceso tranquilo, que es lo que yo buscaba”, argumentó.

“Nosotros teníamos hoy la inmensa mayoría para ganar esta asamblea y ellos lo evitaron”.

¿Qué te pidió don Nerio cuando te reclamaba?

“Que yo pusiera orden a la asamblea, que yo dijera que se iba a hacer el voto secreto”, reveló. “Esto no es tomar una medida a la ligera o hacerle caso a un grupo de personas que están violentando la asamblea. Las cosas hay que tomarla con calma y posteriormente yo informaré cómo se hará el próximo proceso”.

“Billy” Fernández dijo que esa gente se condujo con violencia y desde el inicio buscaron desbaratar la asamblea, lo que consiguieron porque vieron que él tenía la inmensa mayoría.

“Habían mencionado que iban a meter gente de afuera, quisieron meter miedo a la gente para que no asistiera”, indicó. “Lo lograron, desbarataron la asamblea, tiraron sillas, hicieron cosas. No es el civismo que hemos mostrado los compañeros del Volante. Hubo un notario que dio fe de lo que pasó. Les propuse que se dividieran los grupos para contarnos, pero no quisieron”.

¿Se va a poder el voto secreto?

“Yo les platico qué vamos a hacer posteriormente. Ahora suspendo la asamblea por la seguridad de toda la gente que vino. Hay gente que vino con sillas de rueda, no tienen un poco de respeto. Me voy a juntar con mi comité ejecutivo, lo vamos a analizar y emitiré un comunicado”.

Informó que no tiene reporte de algún lesionado en los hechos de violencia y dijo que “no se vale agredirnos a nosotros mismos, somos socios, es un proceso que se puede llevar en forma tranquila”. El método de la aclamación siempre se ha hecho, no es algo que estoy inventando, es algo que está en los estatutos, es algo que se ha dado por años y eso quiso la mayoría”.

“La mayoría la teníamos nosotros y la asamblea se iba a desarrollar en calma, pero estas personas vinieron en ese sentido para desbaratar la asamblea, lástima, porque era una asamblea bien ordenada, con todas las medidas de seguridad a la entrada, se acreditaron que quiénes entraron eran socios, lástima que se comportaron de esa manera”.

“Billy” dijo que si se realizaba la asamblea y se tenía la percepción de un empate pudo ordenar un recuento de manos levantadas sin importar el tiempo del conteo porque tenía listo un grupo de escrutadores.

Entrevistado aparte, “Chino” Zapata dijo que desaprueba totalmente los hechos de violencia.

“No es a lo que venimos, no es lo que queremos, manifestó Jorge López cuando terminó abruptamente la asamblea electiva del FUTV.

“A mí me tiraron un objeto en la cabeza. Desapruebo la violencia a la que nos llevó ese señor (“Billy” Fernández)”, dijo el candidato opositor.

“De verdad estamos sumamente apenados, avergonzados, pero esto sucedió porque nuestro líder nos puso en esta situación. La sociedad va a entender que el problema no son los socios, es el líder que quiere seguir teniendo pisado a los trabajadores. Qué le cuesta a este señor decir ya terminé mi período, con permiso, me voy; que venga otro. Pero no, esa maldita reelección que quiere a costa de la unidad de la organización, no se vale, no puede ser, no podemos permitirlo”.— Joaquín Chan Caamal

En entrevista, “Chino” Zapata afirmó que era lógico que sus numerosos seguidores no iban a estar conformes con el método de aclamación porque no es transparente y deja muchas dudas.

“Debe convocar a otra asamblea con un método más correcto, el voto secreto”, dijo. “Si el secretario fuera una persona responsable cancelaría la votación por aclamación y convocaría a uno de voto secreto. La gente lo está pidiendo, y aunque no lo pidiera la gente, el líder responsable eso haría, que sea voto secreto, pero este señor no quiere, lo que quiere es repetir y perpetuarse en el cargo a costa del miedo y la represión”.

¿Tienes mucho respaldo, por primera vez hay competencia en el Volante?, preguntó el reportero del Diario.

“Este respaldo que tengo es por la inconformidad ante muchas anomalías que pasa en el Volante. En ese lado (del grupo de “Billy”) también hay muchos inconformes que están agachados y dentro de ellos quieren que el voto sea secreto, pero ese señor no lo quiere ver, no quiere ver la verdad”.

¿El Volante quiere un cambio?, insistió el reportero.

“Quiere un cambio. Si tuviera dignidad ese señor, con solo ver que la mitad no está con él, se debe retirar, se debe de ir. No tiene qué ponernos en esta situación, con solo la mitad que no esté con él yo me iría, pero él quiere quedarse”.

Pidió a los socios del FUTV que quieren un cambio y rechazan la reelección de “Billy” que mantengan la unidad que están demostrando porque el objetivo es luchar contra la antidemocracia y la corrupción.

“Tenemos que seguir en la lucha. No sería justo que sigamos de rodillas más años. Esto que está sucediendo en esta asamblea es el hartazgo de la gente ante la administración de “Billy” Fernández”, recalcó.

Dijo que el Volante vive una situación inesperada jamás vivida porque hace 50 años que no hay una elección en este sindicato. Desconoce cómo va a proceder Héctor Fernández ahora que suspendió la asamblea electiva, pero considera que no deben apelar a las cuestiones legales sino al sentido común. Y ese sentido común refleja un panorama muy claro: los socios quieren voto secreto. Pero lo más justo es que “Billy” se retire porque ya propició un gran problema. Todos los días los taxistas luchan para ganar el visto bueno de la sociedad y hoy ha perdido mucho por culpa de ese señor.

“Los compañeros salen a trabajar todos los días, invierten en sus unidades, se rajan el alma bajo el sol y este señor nos exhibe ante la sociedad como unos violentos”, afirmó. “Es culpa de él. A esto nos trajo, a esto nos llevó. Es su responsabilidad porque quiere reelegirse y la gente no quiere”.

¿Estas en un empate técnico? le preguntamos.

“Sabemos cómo se puede desempatar, por medio del voto secreto”, respondió.

“Vieron la cara de la notaria, no sabía qué decir y ni qué hacer cuando se sometió a votación la presidencia de debate. Esto iba a pasar en la votación para secretario, quizá iba a ser peor. Se lo hice a ver a “Billy”, pero dijo que no pasaría nada. Y ya ve a donde nos llevó. Estamos muy apenadísimos con la sociedad, se están llevando una malísima impresión de nosotros, pero es responsabilidad de Héctor Fernández.

