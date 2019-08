¡Adiós a los juguitos Natura! Cierra la planta luego de 42 años

MÉRIDA.- Después de 42 años de funcionamiento, la Planta Industrial de Jugos Natura, empresa gubernamental que dependía del DIF Yucatán, cerró ayer miércoles en forma definitiva, informó Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

El líder de los burócratas informó que fue un cierre sin problemas, porque

los 47 trabajadores que laboraron en esta industria de agua purificada y

jugos saborizados fueron liquidados conforme a la ley laboral.

García Vázquez informó que la planta tenía poco personal. Ya era una empresa que generaba pérdida económica. Ya no era rentable en sus actividades y tenía maquinaria de procesos muy vieja, por lo que perdió ante la competencia de las empresas del ramo.



“Desde hace años viene perdiendo dinero porque no es rentable, en la

administración estatal anterior ya se pensaba cerrar, pero no lo hicieron”,

señaló. “Ahora se terminó el proceso y fue un cierre tranquilo, la mayoría

tomó su dinero de liquidación y como tienen derecho a la jubilación, pues

harán el trámite”.

“El sindicato habló con ellos porque son nuestros afiliados y estaban

conscientes de que ya no podía funcionar”, dijo Jervis García.

“Esta planta abrió en 1977, ya tenía 42 años y no se modernizó. No salía ni para los sueldos de los trabajadores, por lo que se optó por el cierre y ayer dejó de funcionar y cerró definitivamente. No sé si el gobierno tiene planes de reabrirla, no sé el destino de la planta, pero tenía maquinaria muy vieja”.