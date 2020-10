Admite un fallo adverso

Presidenta del Iepac: El litigio no ha concluido

María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), admitió ayer que perdieron el juicio contra la empresa que no les cumplió con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hace dos años, pero el litigio todavía no concluye, se fueron a una segunda instancia y por lo mismo no puede informar del proceso.

También dijo que no se hará la reunión con los representantes de los partidos políticos, a pesar de que les ofreció el pasado fin de semana presentarles al abogado que lleva el litigio.

Como informamos el pasado viernes, el Iepac perdió el juicio por el caso del PREP, el juez cuarto de lo civil le ordenó a esta institución pagar los más de dos millones de pesos, más intereses, a esa empresa y para evitar ese pago el abogado contratado por esa institución apeló la sentencia.

Ayer al insistirle por segunda vez, ya que la semana pasada se negó a responder sobre este proceso, María de Lourdes Rosas admitió que perdieron el juicio, al informar que ya están en una segunda instancia y lógicamente no se llega a ésta si no pierden la primera, pero se negó a dar mayor información sobre el proceso.

Textualmente su respuesta a la pregunta sobre este fallo fue: “El litigio que lleva el instituto contra la empresa contratada para realizar el PREP no ha concluido, estamos en la segunda instancia y todavía faltaría, en su caso, el amparo”.

Sobre cuándo será la reunión en la que el abogado que lleva el caso se reuniría con los representantes de partidos, la respuesta fue: “Para cuidar el debido proceso del litigio no habrá reunión con todos los partidos políticos, sin embargo, si existiera alguna duda de manera particular, pueden solicitar la información en todo momento, siempre y cuando no ponga en riesgo la estrategia legal”.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

El pasado viernes cuando surgió este tema y ante la solicitud de los representantes de los partidos para que la presidenta convocara a una reunión, donde les informen sobre este juicio que perdieron, entre las respuestas que María de Lourdes Rosa les dio se dijo lo siguiente:

“Ante una nueva oleada de golpear al instituto iniciando el proceso electoral el abogado (Luis Rodríguez Chavarría, quien sigue el litigio) está dispuesto a platicar con ustedes si lo consideran necesario, sin poner en riesgo la estrategia que se lleva a cabo; repito, no es lo ideal, pero tienen derecho a estar informados”.

Resolución

El falló adverso al Iepac le obliga a pagar más de 2 millones de pesos, más intereses, a la empresas encargada del PREP en los comicios pasados.