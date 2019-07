Exhortación a ser una oposición más propositiva

De cara a las elecciones de 2021, la oposición en México tiene dos caminos a seguir: construir una trinchera o salir a dar batalla y ayudar a componer al país, afirmó hoy Luis Ramírez Carrillo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en una reunión a la que llaman “Adoctrinamiento político”.

Organizada por el exlegislador priista Carlos Rubén Calderón Cecilio, la reunión se efectuó en un restaurante de Santa Ana. Participó la exgobernadora y actual diputada federal Dulce María Sauri Riancho.

El objetivo de la junta, se explicó, es charlar sobre la situación del país, ya sea en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos, así como en áreas tan importantes para el desarrollo de México como son la educación, la salud y el campo.

Se destacó que la oposición, tanto ciudadana como política, debe concentrarse en las futuras elecciones, pues estarán en juego un país y su democracia.

“Hoy día vemos un gobierno verdugo, que corta de tajo a las instituciones donde hay corrupción, véanse los casos de las guarderías”, destacó Dulce María Sauri.

La exgobernadora hizo una analogía de un viaje que hizo a China en 1995: “Salí de Wansong (provincia de Cantón) hacia Hong Kong y era todo oscuro por algo que ellos llamaban ‘zonas económicas especiales’, pero pronto fui deslumbrándome por la iluminación de ese importante puerto, en aquél entonces del Imperio Británico y también la ciudad más iluminada de la región”.

“Hoy creo a México le pasa lo mismo, pero es una situación inversa, de la luz nos están llevando hacia la oscuridad”, señaló.

Durante esta mesa de ideas y plática sobre la situación del país tocaron el tema de las “Becas Benito Juárez”, las cuales ven como una apuesta a futuro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque en 2021, cuando habrá elecciones, “esos jóvenes que reciben el dinero ya saben por quién van a votar, es una manera de ‘adoctrinar’”.

Los asistentes coincidieron en que hay que comenzar a hacer algo diferente, no quedarse a esperar y actuar, pues Yucatán no es una isla a la que las repercusiones de la política de López Obrador no le llegarán.

“Hay que comenzar a ser una oposición que piense, que proponga, no una que esté siempre en contra de los designios del Presidente, sino que abra el debate para llegar a un acuerdo que, al final de cuentas, beneficie al pueblo y a no a un grupo que, por el momento, dirige al país”, precisó.

A manera de ayudar en la educación de los jóvenes, al final del convivio Carlos Rubén Calderón Cecilio obsequió varias enciclopedias a Reyna Marlene de los Ángeles Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, para que estos volúmenes se pongan en la Biblioteca Municipal y se tenga acceso gratuito a cualquier consulta.

Durante una pausa en la plática, los asistentes donaron una colecta para ayudar a Manuel Pérez, mejor conocido por su restaurante “Tortas Manolos”, que vende los populares sándwiches en el Parque Kukulcán y ahora se encuentra delicado de salud luego de algunas operaciones.— MEGAMEDIA