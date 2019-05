MÉRIDA.—Don Eduardo Priego, de 66 años, se encadenó en un arriate de la Plaza Grande de Mérida pues está desesperado. Relató que hace un mes lo despidieron de manera injustificada de una empresa de seguridad.

No le dieron sus documentos

Comentó que además de tratarlo mal, no darle prestaciones y correrlo sin razón, no le devolvieron sus documentos originales, lo que le ha impedido conseguir un nuevo empleo.



Busca que lo ayuden

Las últimas semanas ha sobrevivido cantando en los camiones, pero en su desesperación por ser escuchado y recibir el apoyo necesario, este viernes decidió encadenarse frente al Palacio Municipal y luego frente al Palacio de Gobierno; a manera de protesta.



Busca que las autoridades lo escuchen, lo que él quiere es recuperar sus documentos para poder trabajar y que se haga justicia, pues asegura que el trato que le dieron en la empresa donde trabajaba fue inhumano.



Aseguró que no le importa el calor y no comer, pues desea que lo apoyen y no se irá del lugar hasta que le den una respuesta. — Berenice Cambranis.