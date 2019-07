Adultos mayores, víctimas de violencia

El Estado, la sociedad y las familias incurren en omisiones con los adultos mayores, subraya la investigadora Gina Villagómez.— Debilidades y leyes que son letra muerta

Después de repasar estadísticas sobre la población en México, la investigadora Gina Villagómez Valdés hace notar que los adultos mayores son víctimas de diferentes formas de violencia.

Y explica el sustento de su aseveración:

1) Hay omisión de responsabilidad del Estado —en sus tres poderes— en la asignación de recursos y en la aplicación de políticas públicas orientadas a los adultos mayores.

2) También hay omisión de responsabilidad de la sociedad al no actuar con respeto y no fomentar una cultura de respeto al adulto mayor.

3) Existe una tercera omisión, esta vez de la familia. Por descuido o como consecuencia de la pobreza, hay personas que no atienden a sus padres de la tercera edad, cuando tienen la obligación legal de hacerlo.

“Las familias saben que tienen la obligación legal de cuidar a los niños y a los adolescentes hasta su autonomía, y si hay una omisión de responsabilidad les quitan la custodia por protección al bien superior del menor”, añade la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán. “Existe la misma obligación legal con los adultos mayores, pero eso no está en nuestra cultura. No hemos asumido que cuidar de un anciano es como volver a tener un hijo menor en la familia y que la ley también nos obliga, so pena incluso de cárcel”.

Vulnerabilidad

La doctora Villagómez Valdés expone cifras que reflejan la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores:

—De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 había en el país 12 millones 973 mil 411 adultos mayores de 60 años, poco más del 10% de la población total. De ellos, 53.9 eran mujeres.

—Hasta el mismo año, el 33% de los adultos mayores de 60 años seguía trabajando. El 61.8% lo hacía sin contrato y el 47.7% no gozaba de prestaciones.

—Siempre en 2017, la esperanza de vida de los mexicanos era de 75.3 años, en promedio.

—Para tener una idea del aumento considerable de la gente mayor en el país, en 1970, cuando había todavía muchos niños, la población de más de 60 años representaba el 5.6% de la población. Ahora es el 10.5%.

—En Yucatán, la proporción de adultos mayores representa el 10.4% de la población, según datos del Inegi. Es un porcentaje similar al nacional.

La investigadora de la Uady señala que para comprender la vulnerabilidad de la gente mayor es necesario tomar en cuenta otros factores como su situación de pobreza, de etnia y de género.

“¿Qué significa esto? Que su vulnerabilidad es mayor en la medida que pasan de los 60 años, son mujeres, pertenecen a un grupo indígena y, además, padecen alguna discapacidad”, enfatiza.

Más adelante señala que es importante abordar el tema porque en el año 2050 las expectativas de vida serán mayores y se tendrá cada vez un porcentaje más alto de adultos mayores.

“Como país no nos estamos preparando para ello: ni el Estado, ni la sociedad, ni las familias, ni los individuos”, deplora. “Seguimos sin tener una planeación para la vejez y se van a seguir reproduciendo las vulnerabilidades en la medida que no planeemos desde ahora”.

La doctora en Sociología recalca que hay una preocupante falta de cultura de prevención en todos los sentidos: de salud, económica, financiera, de propiedades e incluso de relaciones afectivas.

En cuanto a la omisión de responsabilidades del Estado, indica que esta situación se extiende a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta situación, explica, da origen a varios tipos de violencia contra el adulto mayor. Una es la violencia legislativa, porque no se han actualizado protocolos y leyes, tanto nacionales como estatales, que se deben orientar a la protección de ese sector de la sociedad.

“La primera violencia de la que tenemos que defender a la gente mayor es precisamente la omisión de responsabilidad del Estado en sus tres poderes”, abunda. “Esa omisión tiene que ver con la generación de políticas públicas, con la generación de leyes y con la asignación de recursos”.

Indica que el Estado cumple con las llamadas transferencias formales, que son los apoyos sociales que se entregan mediante programas como “65 y más”, el cual posicionó por primera vez al adulto mayor como sujeto de política pública y fortaleció su imagen pública y social.

No obstante, hace notar que en el aspecto legislativo los decretos y otros ordenamientos sobre el adulto mayor son letra muerta y no se han tipificado nuevos delitos, como el despojo inmobiliario. “Hay un vacío”.

Además, prosigue, hay descuidos en materia de protección laboral y se pagan jubilaciones de miseria, injustas.

Estadísticas Detalles

Algunos datos considerados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh):

Hogares con gente mayor

En 2016 había registrados 33.5 millones de hogares en todo el país. De esa cifra, el 30.1% —la tercera parte— tiene al menos un adulto mayor.

Los que viven solos

De ese total de viviendas, 16.5% lo forman viviendas unipersonales, es decir, son de personas que viven solas y en su gran mayoría son adultos mayores. En Yucatán, una investigación de la doctora Gina Villagómez Valdés, del “Hideyo Noguchi” de la Uady, arrojó un 18% de viviendas con gente mayor que vive sola.