“Regresión, no cambio”

Advertencia sobre políticas aplicadas con mal resultado

Lo que estamos viendo en México ahora no es un cambio de régimen, sino una regresión a los antiguos regímenes que ya habíamos superado, advierte el doctor Gerardo Aranda Orozco, expresidente nacional de Coparmex.

De repente —añade— nos dicen que los últimos 30 ó 35 años fueron una pérdida de tiempo, pero yo preguntaría: ¿Qué es lo que queremos en México? ¿El regreso de un régimen como el de López Portillo o el de Echeverría? ¿El de la frivolidad, el del manejo irresponsable de la cuenta pública, el del endeudamiento irresponsable…?

Lo más neoliberal

Estamos viendo que nos amenazan ahora con crear una empresa distribuidora de medicamentos; nos hablan de restablecer las Conasupos, de precios de garantía… pero todo eso ya lo vivimos en México, recuerda. Lo único que no es equiparable con aquellos tiempos es que sí se está respetando el marco macroeconómico, que es lo más neoliberal que yo he conocido: respeto a las finanzas públicas, no al déficit, control de la inflación, autonomía del Banco de México… Esa es la base de toda política neoliberal y la está respetando este gobierno.

El doctor Aranda Orozco visitó ayer el Diario acompañado del ingeniero Carlos Ludlow Saldívar, empresario de amplia trayectoria, experto en responsabilidad social, y de la señora María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, presidenta de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) en Mérida. Más tarde, de 7 a 9 de la noche, impartieron la conferencia-panel “Nueva relación entre Estado, mercado y sociedad. Hacia una nueva participación ciudadana”, en el local de Lugardass 32.

La violencia

En la charla en este periódico, un tema inevitable fue lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán, donde fuerzas federales protagonizaron un intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo Guzmán”, en medio de una violenta reacción de grupos de la delincuencia que pusieron en jaque durante varias horas a la ciudad.

“He oído versiones tan contradictorias que ya no se qué creer —interviene el ingeniero Ludlow Saldívar—. Desde la improvisación hasta el acuerdo previo o posterior, y eso desgraciadamente refuerza mi escepticismo respecto del quehacer de este gobierno”.

Cuando alguien se lanza a una tarea de ese tamaño —apunta— debe tener una visión clara de la situación y por lo menos se ha preocupado de ver cómo le va a hacer. El problema está en el cómo, porque cada tiro que pone es un error, como ha ocurrido también en el huachicol, en la corrupción, en la salud… Todos son esfuerzos defectuosos, que a final de cuentas están señalando un patrón de improvisación, de desconocimiento, de falta de profesionalismo, de la técnica que la administración pública requiere.

Es un escenario muy complicado, insiste. Yo quisiera que el señor tuviera éxito, pero no veo cómo con esta incompetencia lo va a lograr, precisa Ludlow Saldívar.

Un punto bueno

Sin embargo, y a pesar de eso, le concede un punto que considera muy importante a todo el esfuerzo del grupo del presidente López Obrador, “que tiene que ver con lo que las tales previas transformaciones nunca lograron: el rescate de los descartados”.

El ingeniero Ludlow señala que el sistema siempre ha ido dejando de lado a grandes masas de población, no incorporadas al desarrollo y, lo peor, a la posibilidad del desarrollo. Estructuralmente están coptadas por un sistema que no las atendió ni luego de la Independencia ni después de la Revolución.

Esas masas de población, indica, no tienen los componentes de una vida digna, como educación, salud, vivienda, vestido, alimentación. Si se ven las estadísticas mundiales y nacionales, hay una mejoría, pero esta mejoría no es tal que permita reducir las grandes brechas sociales.

Entonces yo creo que la postura primaria de López Obrador tiende a rescatar esa situación y a decir: esto no puede seguir así, comenta. Pero luego viene una pregunta más complicada: ¿Qué es lo que pretende hacer? Pues me deja en la ignorancia… No hay respuesta clara para eso.

¿Será cierto que estamos frente a unos improvisados, irresponsables.., o hay un diseño atrás para enseñarle a la sociedad a sufrir y a aguantarse, porque la cosa viene peor?, se pregunta.

En relación con el argumento de que ahora la política del gobierno federal en materia de seguridad es el amor al prójimo, el doctor Aranda Orozco señala que “todo depende de cómo se defina al prójimo”.

Si el prójimo es el aliado y el seguidor, entonces el gobierno es muy amoroso con sus aliados y servidores, afirma. Ha habido denuncias muy puntuales contra gente de su equipo, a las cuales no se les ha dado seguimiento, pero cuando se trata de denuncias menores a gente que no es de su equipo o no ha doblado las manos —precisa—, entonces es total persecución y desprestigio.— Víctor Manuel Dzul Zum

Sociedad Desafíos

Líderes empresariales hablan de los retos actuales a los que se enfrenta la sociedad.

“No agacharse”

El expresidente nacional de Coparmex, Gerardo Aranda Orozco, sostiene que ante lo que está ocurriendo en el país la sociedad civil debe fortalecerse, no agacharse, porque todos los cambios que se han logrado fueron presionados, exigidos y demandados por las organizaciones de la sociedad civil.

Elecciones

Si hablamos de los temas electorales, añade, las múltiples reformas constitucionales que le quitaron el poder al gobierno de manejar las elecciones —se manejaban desde la Secretaría de Gobernación— vinieron por presiones de la sociedad, no de los partidos políticos, que han sido beneficiarios del sistema.

No repetir errores

“La sociedad tiene hoy más que nunca un rol que jugar, y el rol no es el de repetir los errores que pudimos cometer, sino de plantear una agenda que nos permita ir más adelante que el gobierno”.