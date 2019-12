Advierte de un peligro

Alerta de cocinas callejeras que no ofrecen seguridad

La Canacome insiste en que se regule el comercio informal en el centro de Mérida.

De 600 a 700 puestos ambulantes dedicados al comercio informal operan en el Centro Histórico de Mérida, dijo Michel Salum Francis, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida.

El dirigente empresarial advirtió que la autoridad debe corregir esta situación ya que los puestos obligan al transeúnte a caminar en el arroyo vial con riesgo a ser atropellado.

“Sobre advertencia no hay engaño, se les ha dicho muchas veces, no nos quieren hacer caso, no estamos en contra de que la gente se gane la vida, pero sí con orden, hay que corregir ese problema”, apuntó.

Y advirtió también sobre el riesgo que representan los puestos de comida instalados a un costado del parque Eulogio Rosado.

No hay medidas de seguridad y los vendedores trabajan con fuego, tanques de gas, aceite hirviendo, sin protección para ellos, para sus clientes o para quienes transitan por ahí, alertó.

“El día que pase un accidente a ver a quién van a culpar, a ver qué va a pasar”, advirtió Salum Francis.

Y expresó que estos negocios semifijos ocupan la calle aledaña al parque convirtiéndola en una especie de mercado de comida y antojitos al aire libre, pero sin medidas ni de seguridad ni de higiene.

