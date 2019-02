Advierten: Hay mucho sumidero conectado al pozo

“Hablamos de que Yucatán es una zona insalubre porque no tiene drenaje. Les hago una reflexión: pensamos en drenaje y no en planta de tratamiento. ¿Han visto qué pasa en un tubo de drenaje, qué hay ahí? Ratas, cucarachas… estamos alimentando animales. ¿Eso es sanear?”, se preguntó el ingeniero Rogelio Pérez Monsreal, consultor externo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En rueda de prensa en la que anunció el foro “La geología del subsuelo y los riesgos en el manto acuífero de la Península de Yucatán”, que se realizará pasado mañana, advirtió que el acuífero sigue sin sanearse y muchos conectaron su sumidero al pozo donde captaban agua y descargan directo. “Esto es cada día es más peligroso”.

“La forma de hacer agua aquí no puede ser la misma que en Londres, no se puede copiar la solución de un lugar y ponerla en otra; un ejemplo claro es el drenaje pluvial”.

“¿Han visto que se inunde el Periférico? Se hizo en los 80 y en medio de las dos calles no hubo dinero para hacer un camellón bonito. Afortunadamente, entonces toda esa agua se descarga en un camellón que está a un nivel más bajo que el pavimento. Ese es el drenaje pluvial y costó menos, sin rejillas, y esa es una propuesta para el drenaje pluvial. En lugar de hacer pozos y rejillas, hacer zanjas como en el Periférico, dejarlas a nivel inferior y que ahí se vaya el agua”, dijo.

El ingeniero advirtió que en un estudio que hizo en 2000 la Sociedad Yucateca de Ingeniería Sanitaria, el Plan Estratégico, la Conagua y la Facultad de Ingeniería, se observó que el 80% de las fosas en fraccionamientos nuevos estaban vacías.

“Esto significa que el agua entraba y salía, no se quedaba, y la gente pensando que está funcionando bien porque está vacía. No es cierto, si la fosa no está llena, trabaja todo y rebosa, no sirve, son la cosas que debemos ir cambiando”, dijo.— Luis I. Alpuche E.

“Tenemos que empezar a atender las cosas, hacer las cosas bien, el desarrollo no puede ir peleado con la contaminación ambiental, tenemos que tener un desarrollo que sea sustentable y apropiado, no podemos copiar las soluciones de un lugar y pasarlas a otra”, destacó el especialista.

Presente en la conferencia, Zenón Medina Domínguez, ingeniero civil por la Uady, dijo que es interesante conocer el subsuelo para saber cómo está constituido, pues la tierra no está firme, busca siempre el equilibrio y hay una teoría, Isostasia, que señala que la tierra busca el equilibrio y si se le saca agua, petróleo, se generan desequilibrios y se van ajustando, como pasa con los sismos.

“La Tierra es un reto para los ingenieros, por el comportamiento del suelo. Si el terreno es impermeable, se escurre y busca los ríos, pero sí es permeable como el suelo de la Península se filtra y se forman verdaderos ríos subterráneos, porque las aguas de la Península corren hacia el mar siempre”, dijo.

Explicó que por esa razón interesa conocer la resistencia del suelo, sobre todo ahora que se hacen edificio más altos, pues antes, cuando era una casa sencilla, el impacto era menos, de poco peso, ahora hay que saber cómo esos edificios se comportarán ante la cimentación o ante los huracanes o sismos. Hay un reto ahí…

“Igual pasa con las carreteras, si aumenta el tránsito vehicular ver cómo se comportan los agregados o concretos de asfalto”, señaló el ingeniero al dar un adelanto de lo que será su plática el próximo martes en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).