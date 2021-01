Advierten que habrá sanciones a quienes no respeten las ciclovías

Responde a las quejas del sector privado el Imdut

Política y gobierno

No se consultó al sector privado para aplicar el proyecto de las ciclovías porque no es experto en el tema, según se informó en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), donde se advirtió que también se sancionará a quienes no respeten estas vías solo para el tránsito de bicicletas, aunque no se dijo cuáles serían esas sanciones.

El director del Imdut, Aref Karam Espósitos, agregó ayer que “la construcción de ciclovías es ya una tendencia en importantes capitales del mundo, como una alternativa para brindar al ciudadano mayores opciones para transportarse de manera segura y barata”.

El domingo pasado informamos que Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio, consideró que la creación de las ciclovías traerá más problemas a Mérida porque el gobierno del Estado las está imponiendo y será difícil que se respeten. No se consultó a los empresarios y que hay un descontento general contra ese plan, dijo.

Ayer, Karam Espósitos recalcó que ante la crisis sanitaria por la pandemia, las principales ciudades europeas construyeron más kilómetros de carriles para bicicletas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA