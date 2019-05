Afecta el abasto

Medida impacta la posibilidad de energía barata

“Como balde de agua fría para la Península de Yucatán cayó la noticia de que fueron cancelados los trabajos que se realizaban en la estación de re-bombeo en Cempoala, Veracruz, para que el gas natural próximo a recibirse de Texas en Tuxpan llegue a través del gasoducto marino”, dijo José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

El dirigente nacional de los comerciantes detalló que a decir de funcionarios de IEnova, a más tardar en un par de meses estaría inyectando gas natural al país.

Dijo que la cancelación de contratos para que empresas privadas construyan turbocompresores en la península de Yucatán afecta las posibilidades de que las empresas tengan garantizado un abasto suficiente de electricidad.

El dirigente precisó que la suspensión de los contratos a empresas privadas por parte del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), oficialmente se debió a un retraso en las obras ejecutadas por las empresas Taylor Servicios Técnicos y Maya Consulting Group.

Dijo que no se trata de la cancelación definitiva del proyecto sino de una parte que corresponde a la terminación, aunque esto representa un retraso más al abastecimiento de gas natural a la península de Yucatán y por ello debe retomarse la obra, con la aplicación de sanciones a las empresas que incumplieron, pero con el objetivo de iniciar el abastecimiento a la brevedad posible.

“Es necesario que la península de Yucatán ya cuente con abastecimiento de gas natural para la actividad industrial y la generación de electricidad con un energético más limpio y de menor costo”, señaló el dirigente nacional de los comerciantes.

Detalló que los apagones registrados en Yucatán solo confirman que es insuficiente el suministro de gas natural a la península, lo que afecta al sector productivo y hace menos competitivas a las empresas.

López Campos aseguró que el abasto de gas natural no será el adecuado en tanto no se concluya el gasoducto submarino con el que llegará gas a la península desde Tuxpan, Veracruz, procedente de Texas, conectando a Cempoala donde se redireccionaría al ducto que actualmente abastece a la península de Yucatán.

Pérdida

Indicó que con este retraso se pierde por un plazo adicional y la posibilidad de que los peninsulares puedan contar con energía eléctrica más económica, toda vez que ocupan el nada deseable primer lugar de la energía eléctrica más cara del país.

Precisó que hasta hace un mes aproximadamente eran segundos, después de la Península de Baja California.

Peor aún, con la posibilidad de que en esta temporada de estiaje y calores intensos en esa zona del país, se incremente el potencial de presentarse apagones en el ámbito de la península de Yucatán, ya que la única central generadora privada, de la empresa AES, Mérida 3, no opera ya que es un ciclo combinado. Es decir su combustible es el gas natural y al no llegarle ese insumo o el poco que llega a través del gasoducto Mayakan con altas concentraciones de cantidades de azufre, por contrato no lo pueden utilizar.

Por tanto, dijo el empresario yucateco, el proyecto de llevar gas natural desde Tuxpan hasta la península de Yucatán, pasando por la estación de re-bombeo de Cempoala, se ve ahora afectada con la cancelación de los trabajos necesaria para la terminación de las obras en esa estación.— Luis Iván Alpuche Escalante

Explicó que esta cancelación de contratos no afecta de una manera directa cuantificable, pero genera incertidumbre en el plazo para contar con las condiciones para instalar plantas industriales por el costo del Gas Natural, adicionalmente al de la energía eléctrica que requiere suministrase de lugares distantes, como la hidroeléctrica de Chiapas, o generarse con combustóleo en la península, que además de ser más costoso es más contaminante.

El dirigente pidió a las autoridades encargadas solucionar lo más pronto posible la terminación de la obra, para abastecer de Gas Natural a la península a la brevedad posible y terminar esa inequidad competitiva respecto a los demás Estados del país.

Dijo que el rezago en el desarrollo de los Estados del Sur Sureste de México en gran medida se deben a la falta de infraestructura y el costo de los servicios respecto al centro y norte del país.

También se presenta, comentó, por la distancia, falta de conectividad y por el costo que representaba para superficies tan extensas y con baja densidad de población.

“Pero la injusticia histórica es que la mayor fuente de riqueza de México, el petróleo, proviene de esta región del país y con esos recursos se construyó gran parte de la infraestructura moderna del mismo, aseguró López Campos.

Por lo pronto, dijo, hay que estar atentos a lo que diga Cenagas y en espera de que dé certidumbre al proyecto y a los plazos, condición importante para la inversión en proyectos productivos que incidirían en el crecimiento del PIB de la región.

Este, apuntó el dirigente se sumaría a las expectativas para que el país llegue a las expectativas planteadas por el Gobierno federal, para tener un promedio del 4% en el sexenio.

“La única forma de alcanzar mayores niveles de desarrollo económico es mediante la inversión, y el gobierno Federal debe ser un facilitador y generar un entorno favorable para que las empresas inviertan, tanto las nacionales como las extranjeras y para atraer inversión se requiere de seguridad, certeza jurídica, infraestructura e incentivos”, aseguró el entrevistado.

Cancelación Península de Yucatán

El gobierno federal canceló un contrato de turbocompresores en estación de gas natural.

Efecto

El líder de la Concanaco, José Manuel López Campos, dijo que esta cancelación de contratos no afecta de una manera directa cuantificable, pero genera incertidumbre en el plazo para contar con las condiciones para instalar plantas industriales por el costo del gas natural, adicionalmente al de la energía eléctrica que requiere suministrarse de lugares distantes, como la hidroeléctrica de Chiapas, o generarse con combustóleo en la península, que además de ser más costoso es contaminante.Petición

Además pidió a las autoridades solucionar lo más pronto posible la terminación de la obra, para abastecer de gas natural a la península a la brevedad posible y terminar esa inequidad competitiva respecto a los demás estados del país.

Cenagas

La titular del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), Elvira Daniel Kabaz Zaga, negó que se haya cancelado el contrato por $801 millones para la Estación de Compresión Cempoala, crucial para incrementar el suministro de gas natural a la península de Yucatán, a raíz de una publicación de “Reforma”.

Reconfiguración

Elvira Kabaz dijo en Twitter: “Quiero dejar bien claro. La reconfiguración de la #estacióncempoala sigue en proceso. @Reforma no presentó completa la información, nunca nos llamaron para platicar al respecto. @CENAGAS_mx está trabajando todos los días para garantizar el transporte de gas en #SISTRANGAS”.