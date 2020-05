Afectados indirectos por cierre

Perjudica a los informales que no abran 2 mercados

“El gobierno debe reforzar las medidas de sanidad en centros públicos, como los mercados, para evitar el incremento en los contagios, pero sobre todo para no afectar a este sector, del que emanan muchos empleos”, dijo Eva Bautista, integrante del comité estatal del Movimiento Antorchista de Yucatán.

La organización hace un llamado a las autoridades estatales a reforzar las medidas de sanidad, pero también a crear mejores programas de apoyo para los miles de yucatecos a los que la pérdida de sus empleos, la suspensión de sus labores o el sector informal que no puede salir a trabajar y que han visto afectados sus ingresos por la contingencia, señaló en un boletín.

“El cierre de dos de los mercados más importantes de Mérida, por la detección de 47 casos de covid-19, ha hecho que locatarios se trasladen con sus mercancías a otros centros, como es la “Casa del Pueblo; sin embargo, debe ser también una alerta para que el gobierno realice protocolos de sanidad en éstos e impida que surja un nuevo brote, pues el cierre de más mercados afectaría directamente a los locatarios, pero indirectamente a muchos informales que acuden a los mercados a surtirse”, dijo la activista.

José del Carmen Balam Cupul, vecino de la colonia Nicte Ha, del municipio de Kanasín, vende, desde hace 14 años, naranjas en la zona norte de la capital, pero desde hace dos meses sus ventas han bajado, por lo que solicitó al Gobierno estatal, encabezado por Mauricio Vila Dosal, implemente un plan de apoyo económico para miles de yucatecos que pertenecen al sector informal.

“Debido a problemas de salud en la mano derecha, no he podido conseguir un trabajo estable desde hace 14 años, pero me he dedicado a la venta de naranjas, que me ha dado para lo básico, pero desde hace dos meses, ha bajado mucho”.

Relató que desde las 5 de la mañana, acude con su cubrebocas y gel antibacterial al mercado “La casa del pueblo” para surtirse de la fruta, y se mueve hacia la zona norte de la capital donde realiza su venta, pero que la poca gente en las calles y el cierre de espacios públicos, ha mermado en su negocio, por lo que regresa a su casa a las 2:30 p.m, aunque no haya vendido toda su mercancía.

“Ya cerraron dos mercados, y la central de abastos, pero si llegan a cerrar más mercados, me quedo sin trabajo y yo de esto vivo, si llegan a cerrar, voy a tener que andar buscando chatarra, a andar pepenando, pero si llegan a cerrar ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a sostener? Cuando menos necesitamos comer también, si no, nos vamos a morir de hambre”.

Manifestó que las medidas de contingencia como el quedarse en casa, deben ser más completas pues miles de familias no tienen dinero para mantenerse en sus hogares.

