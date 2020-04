Afinan detalles

Recibirán apoyos “las personas que menos tienen”

El gobierno del Estado pagará el 50% del consumo de energía eléctrica domiciliaria de 507,000 viviendas, lo que representa el 63% de la facturación que realiza la Comisión Federal de Electricidad en Yucatán.

Para obtener este beneficio, que es parte de los apoyos gubernamentales para afrontar la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19, los hogares yucatecos deberán tener un consumo de hasta 400 kilowatts/hora.

El pago del 50% del consumo eléctrico es por dos meses y el Ejecutivo afina los detalles del convenio que firmará con la CFE Peninsular para aplicar este programa a favor de las familias. Se informó que dicho convenio permitiría que el gobierno estatal pague los recibos de consumo de los hogares de acuerdo con la base de datos de la empresa federal.

En este plan de apoyo de consumo no están incluidos los sectores empresarial ni industrial. Sólo es para los hogares yucatecos de regular consumo.

Respecto al pago total de la tarifa de recolección de basura por dos meses, que también anunció el gobierno estatal, el presidente del Consejo de Administración de Servicios de Recoja de Basura Pamplona, Sergio René Zapata Aguilera, informó que las empresas recolectoras aún no reciben información del Ejecutivo ni del Ayuntamiento de Mérida sobre cómo operará este apoyo a las familias.

Dijo que desconoce las reglas de operación de este programa de subsidio a la basura para Yucatán, pero considera que el recurso se debe de dar a las empresas recolectoras de acuerdo con el padrón de usuarios.

Pamplona solo presta servicio en la zona norponiente del municipio, donde atiende a 84,000 viviendas y 18,000 comercios. El servicio lo cobra al usuario mediante una red de 20 cobratarios que pasan a cada domicilio, pero por la orden de permanecer en casa por la emergencia sanitaria suspendieron la cobranza a pie. Es que así, ahora el pago lo realizan los usuarios mediante un sistema de cobro en línea que tiene la empresa.

Debido a que estos subsidios se aplicarán por primera vez en todo el Estado, el gobierno se reúne con los funcionarios de distintas áreas para afinar detalles de todos los apoyos individuales que darán a las familias yucatecas para disminuir la carga económica de los hogares, a fin de repartir más de 175,000 despensas cada 15 días por dos meses y el pago de un seguro por desempleo.

El gobernador Mauricio Vila Dosal habló ayer de esos temas en una entrevista radiofónica, pero no entró en detalles sobre la forma de operación. Lo que aseguró es que el gobierno del estado cubrirá durante 2 meses el 100% del pago por el consumo de los recibos de agua potable de todos los yucatecos que tengan el servicio, pagará también el 100% de la tarifa de la recolección de basura también en todo Yucatán por 2 meses y pagará el 50% del consumo del recibo de luz a aquellas personas que tengan un consumo de hasta 400 kilowatts/hora.

“Sabemos las implicaciones que va a tener esta cuarentena para las familias, todas las familias vamos a ver reducidos nuestros ingresos y, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es, primero, pensar en la gente que menos tiene”, declaró durante la entrevista con Radio Fórmula Yucatán. “Vamos a iniciar un programa de apoyo alimentario, hay que llevarle su despensa a la gente para que al menos tenga para comer ahora que no pueden trabajar; vamos a estar por todo el estado atendiendo esta necesidad más o menos para el 15 de abril porque hay que conseguir todo lo que implica la despensa y preparar la logística. Tenemos también un programa que es un seguro de desempleo donde queremos apoyar a alrededor de 40,000 familias. Les vamos a entregar una cantidad en efectivo (no especificada), que no es mucho, pero servirá para lo más indispensable de las familias”.

También dijo que apoyarán a la gente del campo, a los pescadores, artesanos y empresas aunque mucha gente dice: Oye, ¿por qué apoyan a las empresas? Porque queremos que las empresas no quiebren, para que no despidan a sus trabajadores, así que habrá créditos para pequeñas, medianas y micro empresas y líneas de crédito para empresas más grandes para que no se vean en la necesidad de despedir trabajadores”.— Joaquín Chan Caamal

El jefe del Ejecutivo estatal afirmó que las medidas para disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 ya las dictó el gobierno federal, pero el chiste es implementarla. Para fortuna de Yucatán, el cierre de negocios no esenciales, que se inició ayer, tuvo buena aceptación y las policías estatal y municipales continuará una vigilancia para el cumplimiento de las dos principales medidas preventivas: el cierre de negocios no necesarios y la estrategia “Quédate en casa”.

“El impacto económico de la emergencia sanitaria que tiene, nadie puede con él: ni pueden las familias, ni pueden las empresas ni va a poder el gobierno”, reconoció. “Pero en el gobierno de Yucatán nos esforzamos al máximo para poder aminorar en lo posible estas cargas a las familias”.

Riesgo de contagio

El jefe del Ejecutivo estatal se refirió a las medidas para disminuir el riesgo de contagio.

Cierre de negocios

Ya las dictó el gobierno federal, pero el chiste es implementarlas, dijo. En Yucatán, el cierre de negocios no esenciales, que se inició ayer, tuvo buena aceptación y las policías estatal y municipales continuará una vigilancia para el cumplimiento de las dos principales medidas preventivas: el cierre de negocios no necesarios y la estrategia “Quédate en casa”.

Cargas a las familias

“El impacto económico de la emergencia sanitaria que tiene, nadie puede con él: ni pueden las familias, ni pueden las empresas ni va a poder el gobierno”, reconoció. “Pero en el gobierno de Yucatán nos esforzamos al máximo para poder aminorar en lo posible estas cargas a las familias”.

Síguenos en Google Noticias